Las cuadrillas trabajan en el kilómetro 358 de la Ruta Nacional 150, cerca del portal del túnel. El objetivo es recuperar la transitabilidad del paso internacional.

Vialidad Nacional continúa con los trabajos para retirar la nieve acumulada en la Ruta Nacional 150, en el sector del Paso Internacional Agua Negra. Según el último reporte del organismo, las cuadrillas se encuentran a la altura del kilómetro 358, a unos tres kilómetros de llegar al portal del túnel.

Las tareas están a cargo del personal técnico de la División Conservación del Distrito San Juan, en conjunto con la empresa contratista VIALCAT. Para avanzar sobre la calzada, los equipos utilizan maquinaria pesada, entre ellas motoniveladoras, cargadoras, topadoras y retropalas. Ese despliegue apunta a restablecer la circulación en un corredor estratégico para el tránsito fronterizo y para la conectividad de alta montaña.

Condiciones de trabajo A pesar de las condiciones climáticas adversas que caracterizan a esta zona cordillerana, los operarios lograron progresar con el despeje y continúan trabajando para alcanzar el sector del túnel. El avance se concentra en un tramo donde la acumulación de nieve obliga a sostener tareas continuas y a depender de equipos especializados. En este tipo de operativos, la ventana operativa suele estar condicionada por el tiempo y por el estado de la calzada.

Próximos tramos El objetivo es completar la limpieza de la nieve y avanzar posteriormente sobre sectores de mayor altura, donde las condiciones de trabajo presentan dificultades adicionales. Vialidad Nacional no informó en este reporte un plazo concreto para la habilitación del paso, por lo que la evolución del frente de trabajo dependerá del clima y del progreso sobre los tramos más comprometidos. Hasta entonces, el organismo pidió a los usuarios y a las personas interesadas en el estado del paso que consulten únicamente los reportes oficiales para conocer las condiciones de transitabilidad de la ruta.