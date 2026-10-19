La Dirección Provincial de Vialidad abrió dos llamados para pavimento, reparación, demarcación y señalización. Las ofertas se conocerán el 26 y el 27 de octubre.

La Dirección Provincial de Vialidad abrió dos licitaciones públicas para obras de mejora y mantenimiento en rutas provinciales de San Juan, con un presupuesto total superior a los $7.450 millones.

El primer llamado corresponde a trabajos de pavimentación y reparación de rutas y supera los $5.432 millones. El segundo está destinado a demarcación y señalización vial, con un monto que excede los $2.018 millones. La división de los contratos permite separar tareas de infraestructura pesada de intervenciones de seguridad vial, aunque el organismo no precisó aún los tramos alcanzados.

Plazos de apertura

Las ofertas se abrirán el 26 y el 27 de octubre en el Centro Cívico. Hasta esa instancia, el proceso administrativo seguirá en curso y recién después podrán conocerse las propuestas presentadas por las empresas interesadas.

Por el momento no se informaron las rutas que serán intervenidas ni la cantidad de kilómetros comprendidos por los trabajos. Esa falta de detalle impide dimensionar todavía el alcance territorial de las obras y su impacto sobre la circulación provincial.

La definición de adjudicaciones dependerá de la evaluación de las ofertas y de la continuidad del trámite licitatorio. En consecuencia, la información disponible hasta ahora permite establecer el monto previsto y el cronograma de apertura, pero no todavía el inicio efectivo de los trabajos ni su distribución geográfica.