El gerente de la Bolsa de Comercio de San Juan, Damián Ventura, advirtió que el nivel de actividad de la economía argentina empieza a preocupar por la falta de respuesta de la capacidad de producir. Lo hizo durante su paso por De Sobremesa, por la pantalla de Telesol, donde analizó además el comportamiento de los mercados y las dificultades de las empresas para acceder a financiamiento.

Consultado por el contexto internacional y la evolución del riesgo país, Ventura sostuvo que el escenario sigue siendo complejo y lo vinculó con señales que llegan desde la actividad económica. “Ha sido un mes muy complejo, desde el lado de lo que pasó con Estados Unidos, las tasas y esto de la actividad industrial y en general la actividad. Los números parecieran, en cierto punto, que no cierran”, afirmó. Según su lectura, ese cuadro termina impactando en los mercados de capitales.

Confianza y actividad

El directivo señaló que Argentina arrastra desde hace tiempo un problema de confianza frente a los mercados, aunque consideró que algunas variables se fueron regularizando. “Argentina nunca transmite una buena señal desde hace mucho tiempo, no genera confianza. Creo que son dos partidos distintos, lo que pasa que algunas cosas se han hecho bien, se han regularizado, pero empieza a preocupar el nivel de actividad y la falta de respuesta de la capacidad de producir cosas”, expresó. La observación coloca el foco en el vínculo entre estabilidad financiera y capacidad productiva, un punto central para la inversión y el crédito.

Herramientas para PyMEs

Ventura también puso el acento en las alternativas de financiamiento para las pequeñas y medianas empresas. Sostuvo que muchas compañías siguen asociando el acceso a recursos casi exclusivamente con los bancos, cuando el mercado de capitales ofrece instrumentos que pueden adaptarse a distintas necesidades. “La gente está muy familiarizada con golpear la ventanilla del banco y pedir un préstamo y por ahí el mercado de capitales, que tiene herramientas muy valiosas para la PYME, no es tan conocido”, explicó. Añadió que existe la idea de que ese ámbito está reservado para grandes empresas, aunque remarcó que en la práctica hay varias herramientas disponibles.

El gerente de la Bolsa de Comercio de San Juan consideró que el principal obstáculo es el desconocimiento y no la falta de capacidad técnica. En ese marco, destacó la necesidad de fortalecer la educación financiera entre empresarios y de comprender conceptos como el flujo de fondos, es decir, la entrada y salida de dinero de una compañía en un período determinado. También advirtió sobre las estafas vinculadas con supuestas inversiones y falsas empresas que se presentan como agentes del mercado.

Semana del Inversor

En el marco de la Semana del Inversor, Ventura indicó que se buscará reforzar la información para que quienes quieran invertir conozcan las herramientas disponibles y aprendan a detectar ofertas sospechosas. “Hay que enseñar a dudar, a poner siempre un manto de dudas sobre estas inversiones espectaculares que te van a hacer millonario de la noche y de la mañana”, sostuvo. Además, alertó sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial para producir videos o contenidos falsos que aparentan legitimidad.

“Con el tema de la IA y de toda esta posibilidad de hacer videos o cosas, la verdad que hay que estar muy atento y volver a las bases”, afirmó. La entrevista también sirvió para anticipar una actividad que se realizará en San Juan y que tendrá como eje las herramientas de financiamiento disponibles para las PyMEs a través del mercado de capitales.