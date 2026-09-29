La licitación del transporte de personal para la construcción de Vicuña cierra mañana al mediodía. En el sector se espera competencia entre una UTE sanjuanina y Andesmar.

La licitación por el transporte de personal para la construcción de la mina de cobre Vicuña entra en su tramo final: mañana martes al mediodía vence el plazo para presentar ofertas. Según las versiones que circulan en el sector empresario sanjuanino, habría dos oferentes para un contrato vinculado con la próxima etapa del proyecto minero.

Uno de los grupos que se menciona es una unión transitoria de empresas (UTE, asociación temporal entre compañías para un contrato puntual) integrada por las sanjuaninas Pap, Dream (20 de Junio) y Autotransporte San Juan, del grupo Flecha Bus y la Veloz del Norte. El otro sería la mendocina Andesmar, que según trascendió habría sumado empresas sanjuaninas de las comunidades para competir por el servicio.

Ese esquema todavía no fue confirmado de manera oficial. Andesmar mantiene en reserva con qué firmas se presentaría y, según indicaron fuentes cercanas, no dará precisiones hasta después de vencido el plazo de presentación. En paralelo, fuentes del sector aseguraron que la empresa ya tendría cerrada una UTE con presencia local para disputar el contrato.

El monto no trascendió, pero en el sector se estima que rondaría los 60 millones de dólares. La licitación viene generando movimientos desde hace varias semanas en el transporte sanjuanino, tanto por el volumen del servicio como por la escala operativa que exige. Entre las empresas que se habrían sumado a la UTE de Andesmar aparecen Sotur, de Jáchal, y Cominsa, con base en Iglesia y respaldo del grupo TRG (Rojo Turismo, Mega Pack y Rubén Tour), además de Thorkell, de Jáchal, y Valle del Sol (Línea 12), de la familia Ruiz, de Santa Lucía. Ninguno de esos nombres fue confirmado de manera oficial.

Plazo y operatoria El contrato es para trasladar al personal que trabajará en la construcción de Vicuña y el proceso lo administra Fluor, la empresa a cargo de la gerencia del proyecto minero. No se trata de una licitación pública tradicional: Fluor recibe las ofertas, analiza las propuestas y define la adjudicación sin plazos fijos. Se estima que el vínculo contractual duraría entre dos y tres años, el tiempo previsto para la construcción de la mina.

Los plazos de presentación generaron confusión en los últimos días. Primero se había mencionado el lunes al mediodía como fecha límite y luego se corrió para mañana martes. También circuló la versión de que hoy se habría cerrado con los dos oferentes, pero que el plazo se extendió a pedido de las empresas para terminar de subir la documentación, que suma unos 800 archivos entre información técnica, administrativa, contable, legal y de seguridad.

Capacidad operativa La capacidad de cada oferente también pesa en la puja. Las empresas sanjuaninas de la UTE aseguran contar entre todas con una flota conjunta de alrededor de 1.500 unidades, además de talleres, galpones, personal especializado y experiencia previa en proyectos mineros de alta montaña en San Juan. Desde ese grupo cuestionan que Andesmar no tenga un centro logístico en la provincia a la altura de la licitación, ni talleres, galpones o personal especializado propio.

La empresa mendocina se sumó hace pocos meses como socia a la cámara de proveedores sanjuanina Caprimsa y, según trascendió desde ese espacio, logró armar el esquema de asociación con proveedores locales. Esas pymes de las comunidades, de todos modos, cuentan con una flota de camionetas y colectivos mineros mucho más chica que la que exige el contrato. Una vez cerrada la presentación de ofertas, Fluor comenzará a analizar las propuestas y todavía no hay fecha definida para conocer qué empresa se quedará con el servicio.