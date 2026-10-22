La escuela Dra. Julieta Lanteri, en La Majadita, reunió a estudiantes, docentes y autoridades en el cierre provincial. Hubo muestras, una obra teatral y la plantación de una especie nativa.

El acto de cierre provincial del programa Bosque en la Escuela se realizó en la escuela Dra. Julieta Lanteri, en la localidad de La Majadita, departamento Valle Fértil, y reunió a estudiantes, docentes, familias y representantes institucionales. La propuesta forma parte de una línea de trabajo orientada a la educación ambiental y a la conservación de los bosques nativos desde el ámbito escolar. En ese marco, la jornada buscó articular contenidos pedagógicos con prácticas vinculadas al entorno natural local.

El programa apunta a incorporar el cuidado del patrimonio natural en la formación de los estudiantes, mediante experiencias educativas que conectan la escuela con el ambiente. Según la información difundida, la iniciativa promueve el conocimiento de los bosques nativos y la importancia de su protección para las generaciones futuras. Ese enfoque ubica a la educación ambiental como una herramienta de formación y de transmisión de criterios de conservación.

Participación institucional

La jornada contó con la presencia del director de Bosques Nativos, Gustavo Mercado; la supervisora de Educación Primaria de la Zona 21 de Valle Fértil, Alicia Cardona; y la directora de la escuela anfitriona, Liliana Costa. También participaron directivos de otras instituciones educativas, docentes, alumnos, padres y miembros de la comunidad. La presencia de esas autoridades dio al encuentro un carácter institucional y permitió exponer el trabajo realizado durante el ciclo lectivo.

Durante el encuentro, los estudiantes compartieron experiencias y aprendizajes desarrollados a lo largo del año escolar. Además, presentaron trabajos y proyectos vinculados con las actividades realizadas, en una muestra que permitió conocer el abordaje de la educación ambiental en las escuelas participantes. Esa instancia sirvió para poner en común producciones pedagógicas y para destacar el rol de las instituciones educativas en la construcción de hábitos vinculados al ambiente.

Arte y conservación

Como parte de las actividades, los alumnos de la escuela Dra. Julieta Lanteri presentaron la obra teatral Juanito Laguna, una representación que abordó situaciones de desigualdad social. La puesta sumó una instancia de participación estudiantil y vinculó la expresión artística con la reflexión sobre la realidad de distintas comunidades. En ese contexto, la actividad cultural funcionó como complemento del trabajo pedagógico desarrollado en el programa.

El cierre incluyó además la plantación de una especie nativa del bosque vallisto, como gesto concreto de conservación del entorno natural. La actividad buscó relacionar los aprendizajes compartidos durante la jornada con una acción práctica sobre el ambiente local. La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a través de la Dirección de Bosques Nativos, sostiene acciones orientadas a promover la conservación y el uso sustentable de estos ecosistemas, y el programa se inscribe en esa línea de trabajo. La continuidad de estas acciones dependerá de la articulación entre el sistema educativo, las autoridades ambientales y las comunidades locales.