ATAP y la UTA firmaron un acta por el pago de una suma fija en San Juan. Las diferencias de mayo a agosto quedarán para negociar en octubre.

Representantes de las empresas de transporte y de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) acordaron el pago de $60.000 a los choferes de colectivos de San Juan, suma que se abonará este viernes. El entendimiento quedó asentado en un acta firmada tras una reunión entre las partes y deja pendiente la discusión por diferencias salariales de mayo, junio, julio y agosto. Ese tramo de la negociación se trasladará a octubre, en el marco del acuerdo nacional.

Acuerdo parcial

Ricardo Salvá, representante de la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP), indicó que el encuentro permitió alcanzar un entendimiento parcial, aunque no cerró la totalidad de los compromisos asumidos. Según explicó, la suma fija estaba prevista para el jueves, pero finalmente se pagará este viernes. El empresario sostuvo que todavía quedan puntos por resolver para completar el cumplimiento del acuerdo.

Salvá señaló que el avance no implica una solución definitiva y que las conversaciones deberán continuar en los días siguientes. En esa línea, afirmó: “Digo un avance porque todavía no se termina de cerrar: hay que seguir hablando en los días sucesivos para ver cómo llegamos a ponernos de acuerdo con el cumplimiento total del acuerdo”. También sostuvo que las partes están “poniendo algo para tratar de llegar a un acuerdo definitivo”.

Definición salarial en octubre

Antonio Ruiz, secretario de Finanzas de la UTA, confirmó que el pago de los $60.000 quedó formalizado en el acta y que debe cumplirse este viernes. Además, señaló que en octubre los trabajadores cobrarán “como corresponde con el 10,5% que estaba establecido”, en referencia a los incrementos salariales acordados. Ruiz precisó que aún resta resolver las diferencias correspondientes a los meses de mayo, junio, julio y agosto, y que la definición dependerá de nuevas reuniones entre la representación empresarial y la sindical.

El dirigente gremial describió el encuentro como un ámbito de diálogo y de trabajo técnico para evitar que el conflicto se repita. “Se ha llegado a un acuerdo y se sigue en una mesa de diálogo y una mesa técnica para que no volvamos a caer en estas circunstancias”, afirmó. También aseguró que el servicio de transporte público continuará funcionando con normalidad mientras avancen las conversaciones. “Todo normal, gracias a Dios todo normal”, dijo al referirse a la prestación del servicio.

Costos del sistema

En paralelo, Salvá planteó la discusión sobre los costos del sistema de transporte y sostuvo que la revisión de las tarifas vigentes en San Juan corresponde al Gobierno provincial. El representante de ATAP remarcó que “el estudio de costos no da”, en alusión a la relación entre los valores actuales y la estructura de gastos de las concesiones. Según su planteo, eventuales compensaciones o cambios tarifarios forman parte de la política estatal.

Con el acta firmada, quedó encaminado el pago de la suma fija y abierta la negociación por los montos restantes. La próxima instancia será durante octubre, cuando las partes deberán definir cómo se abonarán las diferencias salariales acumuladas y bajo qué condiciones se cerrará el acuerdo pendiente.