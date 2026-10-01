La coordinadora Gisela Suligoy explicó que la medida busca cuidar la salud mental de los aspirantes y simplificar la logística para miles de familias. El examen será el lunes 30 de noviembre y la inscripción comienza el 6 de ese mes.

El ingreso a los colegios preuniversitarios de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) tendrá un cambio clave para miles de familias sanjuaninas: el examen de admisión se rendirá en un solo día y no en dos como hasta ahora. La coordinadora de estas instituciones, Gisela Suligoy, confirmó la nueva modalidad y dio precisiones sobre cómo se aplicará. La medida busca aliviar el estrés que atraviesan los aspirantes y sus familias durante el proceso de ingreso.

Hasta ahora, los alumnos rendían Lengua y Matemática en dos jornadas consecutivas, algo que generaba un desgaste emocional importante en los chicos. "Lo que se pensó primero, más que nada en el alumno, es el estrés y la ansiedad que les provoca. Ellos ya vienen con una carga, una presión de que ellos van a elegir ese día su futuro por los próximos 6 años", dijo Suligoy. La funcionaria explicó que el objetivo es que los aspirantes "no vivan dos veces lo mismo".

Cada año rinden cerca de 1.900 chicos, que llegan acompañados por al menos uno de sus padres. Eso implica una concentración de 4.000 personas en cada sede, con las complicaciones de traslado que eso genera para las familias que viajan desde departamentos alejados. "La organización familiar es muy importante, vienen muchos chicos de afuera. Esto descomprime un montón, no solamente a nosotros sino a la familia", señaló Suligoy.

Los alumnos mantendrán la misma carga horaria para resolver cada prueba y el mismo orden de años anteriores: primero Lengua y después Matemática. Entre un examen y el otro tendrán un recreo de media hora, coordinado por profesores de educación física y profesionales del gabinete escolar para ayudar a bajar la tensión. "La decisión de centrar el examen en una sola jornada surge teniendo en cuenta las experiencias anteriores y también por un tema de optimizar el operativo", detalló Suligoy.

Otra novedad es que los profesores que arman las pruebas recibieron la indicación de achicar la extensión de las consignas, para que los chicos tengan más tiempo para responder sin bajar el nivel académico. "Lo que hemos pedido es que por ahí sea un poquito más corto, no bajando el nivel ni sacando contenidos, sino que a lo mejor sean los ejercicios un poco más cortos para que los chicos estén con tiempo de sobra", explicó la coordinadora.

El examen se rendirá el lunes 30 de noviembre en la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento y en la Escuela de Comercio Libertador General San Martín. La preinscripción por la página web de cada colegio será del 9 al 13 de noviembre y la inscripción formal, del 6 al 20 de noviembre. Este año se esperan cerca de 3.000 inscriptos, un número que se mantiene alto pese a los paros docentes. "Más allá de que estemos sufriendo estas dificultades en cuanto a los paros, las escuelas mantienen un nivel alto y es gratis", cerró Suligoy.