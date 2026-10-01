El integrante de la UFI ANIVI falleció este jueves. Alianza y el Poder Judicial destacaron su recorrido en el club y en causas vinculadas a menores.

El fallecimiento de Roberto Mallea Marcucci generó expresiones de pesar en el ámbito judicial de San Juan y en el fútbol local. El funcionario, integrante de la UFI ANIVI del Poder Judicial de San Juan, murió este jueves, según se informó, y fue despedido por distintas instituciones.

Su trayectoria estuvo ligada al Club Atlético de la Juventud Alianza, de Santa Lucía, donde primero se desempeñó como jugador, luego fue reconocido como hincha y más tarde ocupó la presidencia. Desde la entidad lechuzza lo recordaron como “un gran jugador y gloria del Club, hincha Lechuzo y luego presidente de la institución”. También señalaron que, desde los distintos lugares que ocupó, trabajó para dejar en lo más alto al escudo de Alianza.

Trabajo en la Justicia Además de su vínculo con el club, Mallea se desempeñaba como fiscal en la UFI ANIVI, sigla de la Unidad Fiscal de Investigación de Abordaje Integral de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas o Testigos de Abusos Sexuales. Desde esa función intervino en investigaciones relacionadas con delitos contra la integridad sexual y situaciones de violencia que tenían como víctimas a menores de edad.

En los últimos días, su nombre había vuelto a aparecer públicamente a raíz de una investigación de ANIVI que terminó con una condena a 10 años de prisión de cumplimiento efectivo para una mujer acusada de facilitar la prostitución de su hija menor de edad y ejercer violencia física contra ella. En esa causa, Mallea trabajó junto con los ayudantes fiscales Guadalupe Ferrari y Benjamín Spatzer. También había participado en numerosas investigaciones desde la implementación del sistema acusatorio en San Juan.

Antecedentes recientes En 2021, representó al Ministerio Público Fiscal en una causa por abuso sexual que finalizó mediante un juicio abreviado y una condena de tres años de prisión de ejecución condicional. La noticia de su muerte impactó tanto en el ámbito judicial provincial como en la institución de Santa Lucía, donde fue parte de distintas etapas de su vida.

Hasta el momento no se informaron oficialmente las circunstancias del fallecimiento ni se comunicaron detalles sobre el velatorio y las exequias. Se aguardan precisiones institucionales del Poder Judicial o del Ministerio Público Fiscal sobre eventuales comunicaciones posteriores.