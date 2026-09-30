Este miércoles en el departamento de Pocito inició una nueva edición de la Expo Innova Cuyo. En la misma los visitantes se pueden encontrar con tecnología para el agro, desarrollos, semillas, muestras a campo, riego, energías alternativas, todo lo que requiere en este tiempo un campo moderno y tecnificado.

La Expo Innova es la muestra privada agroindustrial más importante de Cuyo y eso lo viene demostrando en la medida que hay ocurrido sus ediciones. Este año abrieron las puertas a las empresas que están relacionadas con la producción agroindustrial pero que también tienen unidades de negocios para el sector minero.

La realidad es que este miércoles inicio la actividad y en las primeras horas contó con una buena presencia de público que recorrieron los stand de las diferentes empresas. Sin embargo, unas de las cosas que se pudo ver fue una menor presencia de empresas. Algunos de los visitantes consultados acordaron que esto tiene que ver mucho con la situación económica actual y la realidad del mercado interno argentino que se encuentra planchado, sobre todo para el sector agroindustrial.

Los productores que recorrieron la feria acordaron que el momento crítico que viven todos los sectores productivos lleva a que haya muchas dificultades para crecer. Siempre remarcaron que quienes tienen sus productos con destino al mercado externo cuentan con algunas ventajas que no las tienen los que hacen productos para Argentina o la provincia misma.

De todos modos, más allá de la exposición tecnológica donde los drones y las muestras a campo son la vedette, las conferencias que se hacen en los salones del predio que está en Ruta 40 y 18 son una base importante para la tranferencia de conocimientos y de alguna manera llevar lo que se hace desde el sector técnico a los productores que se hacen presente en la feria. También se encuentra presente el gobierno de la provincia con un stand donde se muestran los programas de lucha contra lobesia, mosca de los frutos y carpocapsa. Además está la exposición de las propuestas de financiamiento que propone el gobierno desde sus agencias económicas.

La feria continuará jueves y viernes, donde los productores, amantes de la tecnología, estudiantes y empresarios podrán convivir en un encuentro donde la tranferencia de conocimiento y la relación con la tecnología serán la base para el enriquecimiento técnico y profesional del sector productivo en general.