La EPET Nº 1 obtuvo el cuarto puesto en Programación y el quinto en Robótica en la IV Olimpiada Federal de Informática y Robótica (OFIRCA) 2026. Los estudiantes desarrollaron un videojuego educativo y un robot guía turístico.

Estudiantes de sexto año de la EPET Nº 1 de Caucete alcanzaron el cuarto puesto en la categoría Programación y el quinto en Robótica en la IV Olimpiada Federal de Informática y Robótica (OFIRCA), edición 2026. Los dos equipos de la institución caucetera llegaron a la final presencial de la competencia nacional, organizada por la Universidad Abierta Interamericana (UAI), luego de superar las rondas virtuales y competir entre más de 500 proyectos de todo el país.





La instancia final planteó un desafío adicional: cada equipo recibió una consigna sorpresa que debió resolver en tres horas. Durante ese tiempo, los estudiantes trabajaron sin la presencia de sus docentes, aplicaron sus conocimientos y defendieron sus desarrollos ante el jurado.





La participación sanjuanina se enmarcó en una propuesta pedagógica de la escuela vinculada con la aplicación de los contenidos del diseño curricular mediante la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). Los equipos contaron con la orientación de los profesores Romina Corriente y Christian Pineda. Los proyectos de los estudiantes se basaron en un videojuego educativo y un robot guía turístico con silueta de dinosaurio.





“Estos resultados muestran cómo nuestros estudiantes pueden aplicar lo que aprenden para resolver problemas, desarrollar soluciones tecnológicas y defender sus ideas frente a nuevos desafíos. La educación técnica brinda elementos para crear, experimentar y trabajar en equipo, que son capacidades importantes para continuar los estudios e incorporarse luego al mundo laboral”, expresó la ministra de Educación, Silvia Fuentes.





Un videojuego educativo y accesible





En la categoría Programación, el equipo Furydevelopers, integrado por Gonzalo Arena y Juan Pablo Lo Mónaco, obtuvo el cuarto puesto nacional con un videojuego diseñado para estudiantes del segundo ciclo del nivel Primario.

La propuesta invita a los jugadores a recorrer un camino y superar desafíos hasta alcanzar un objetivo. El desarrollo incorpora un modo de alto contraste para facilitar el uso por parte de personas daltónicas y cuenta con más de 3.000 líneas de código de programación. El proyecto combina diseño de una experiencia de juego y criterios de accesibilidad.





Un robot que guía a los turistas





En Robótica, el equipo Tecnobots, integrado por Lourdes Pastén, Yazmín Becerra y Roberto Ignacio Balmaceda, alcanzó el quinto puesto.

Su proyecto consiste en un robot con forma de dinosaurio que guía a los visitantes por distintas estaciones de puntos turísticos de la provincia. El dispositivo brinda información, identifica idiomas para interactuar con los turistas y se complementa con una página web.





Además, incorpora funciones vinculadas con la seguridad y la accesibilidad: monitorea la temperatura ambiente y, si supera determinados valores, ofrece recomendaciones; también detecta movimientos sísmicos, detiene el recorrido e invita a evacuar hacia una zona segura. Según las necesidades de los visitantes, puede ajustar el volumen, apagar luces, reducir la velocidad de desplazamiento o aumentar el tamaño de las letras en su pantalla. Al finalizar el recorrido, invita a participar de la Fiesta Nacional del Sol.





La OFIRCA es organizada por la Facultad de Tecnología Informática y el Centro de Altos Estudios e Investigación (CAETI) de la UAI, junto con la Confederación Argentina de Instituciones Educativas Privadas (CAIEP) y la Asociación de Entidades Educativas Privadas Argentinas (ADEEPRA). La competencia promueve el pensamiento computacional, la programación, la robótica y la resolución de problemas mediante desafíos individuales y colaborativos.