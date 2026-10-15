Sofía, del Colegio del Prado, participó del programa ADN junto a sus compañeros y docentes. Su interpretación provocó la reacción de Facundo Merenda.

Una alumna de jardín del Colegio del Prado cantó “Aleluya” en los estudios de TELESOL durante la emisión de ADN, en una visita escolar realizada este jueves. La intervención de Sofía se produjo ante sus compañeros y docentes, y quedó registrada como el momento central de la jornada.

La niña tomó el protagonismo en medio de la actividad y se animó a interpretar la canción frente a cámaras. Según la crónica del canal, su participación llamó la atención por la voz y la forma en que se desenvolvió durante la transmisión. El episodio se dio en el marco de una visita del establecimiento educativo a la señal local.

Durante la interpretación, el conductor del programa, Facundo Merenda, reaccionó con una frase que sintetizó el impacto inmediato de la presentación: “¡Qué voz!”. La expresión fue recogida por la cobertura original como respuesta espontánea al canto de la alumna. No se informaron otros datos sobre el desempeño escolar de la niña ni sobre una eventual continuidad de esta participación.

La escena se inscribe en las visitas escolares que suelen realizarse a medios de comunicación y que, en este caso, dejaron como punto destacado la interpretación de Sofía. El hecho no tuvo derivaciones institucionales ni anuncios posteriores en la información difundida. El registro quedó asociado a la emisión de ADN de este jueves en TELESOL.



