El traslado de un Komatsu HD1500 hacia Vicuña , en Iglesia , sufrió un imprevisto durante una subida. No se informaron causas ni daños confirmados.

Un operativo de traslado de maquinaria pesada hacia el proyecto minero Vicuña, en el departamento Iglesia, tuvo un incidente durante una maniobra en la cordillera sanjuanina. Un camión minero Komatsu HD1500, transportado sobre un carretón, comenzó a desplazarse marcha atrás mientras intentaban avanzar por un camino de montaña.

El episodio ocurrió durante una subida y en la maniobra intervenía una cargadora para colaborar con el movimiento del equipo. Según el material disponible, la operación no se desarrolló como estaba previsto y el conjunto retrocedió, lo que generó tensión entre quienes participaban del traslado. No se precisaron en el texto las condiciones técnicas que derivaron en esa pérdida de control momentánea.

Destino del equipo

La maquinaria tenía como destino el proyecto minero Vicuña, ubicado en el sector cordillerano de la provincia. Ese dato ubica el hecho dentro de la logística de abastecimiento de un emprendimiento de gran escala en una zona de difícil acceso. En ese tipo de traslados, la seguridad operativa y las condiciones del camino resultan determinantes para evitar incidentes.

Datos no confirmados

Hasta el momento, no trascendieron detalles confirmados sobre las causas del incidente ni sobre posibles daños materiales o personas afectadas. Tampoco se informaron medidas posteriores vinculadas con la maniobra ni si el traslado continuó luego del retroceso. La información disponible se limita a describir el episodio y su contexto inmediato.