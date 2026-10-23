El traslado de un Komatsu HD1500 hacia Vicuña registró un retroceso en El Torno, sin heridos ni daños de consideración. Fuentes del sector atribuyeron el episodio a la dificultad del camino y a una posible falta de experiencia.

Un camión que trasladaba un Komatsu HD1500 hacia el proyecto Vicuña retrocedió en una subida del sector de El Torno, en Iglesia, cerca de Guandacol, La Rioja. El episodio ocurrió cuando la unidad era asistida por un bulldozer y generó momentos de tensión durante la maniobra. Según lo informado, no hubo personas heridas y los daños en el vehículo fueron mínimos.

La carga formaba parte del movimiento de maquinaria hacia el corazón del proyecto minero. De acuerdo con fuentes consultadas, los camiones IVECO utilizados para el traslado tienen una potencia de 480 CV y tracción 6x4, aunque pueden reforzarse para cargas complejas. La ficha comercial de Iveco Argentina menciona una capacidad de tracción de hasta 132 toneladas para una versión específica, mientras que el Komatsu HD1500 transportado llevaba 107 toneladas sobre carretones que, según la normativa citada, pueden llegar a pesar hasta 45 toneladas.

Hipótesis sobre la maniobra Consultado por este medio, un camionero con experiencia en viajes de carga pesada a la cordillera sostuvo que, a partir de las imágenes, habría existido inexperiencia del transportista para circular por ese tipo de caminos. También señaló que en sectores con pendientes pronunciadas suele ser necesario asistir a los camiones con bulldozer. En ese marco, mencionó como posibilidades un mal uso de los cambios o una falla mecánica, aunque no hubo confirmación oficial sobre esas causas.

Lectura del sector Fuentes consultadas del transporte atribuyeron el hecho a la falta de experiencia de la empresa para mover esa carga en caminos de montaña. Un empresario del rubro, que pidió reserva de su identidad, afirmó que se habría combinado una baja potencia de los camiones, falta de profesionalismo y falta de experiencia. Añadió que “le tendrían que haber puesto un camión con lastre si no tiene potencia el q lo lleva”.

Sin intervención policial De acuerdo con lo chequeado por este medio, la policía no intervino en el incidente, según datos aportados por fuentes policiales del departamento de Iglesia. Este medio intentó obtener información de Gendarmería, pero no logró respuestas. Hasta el momento, no se informó de actuaciones oficiales ni de consecuencias posteriores sobre el traslado de la maquinaria.