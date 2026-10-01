El premio correspondió a la modalidad Tradicional del sorteo N° 3413, realizado el miércoles 30 de septiembre. La apuesta se registró en Rivadavia .

Un apostador sanjuanino fue el único ganador de la modalidad Tradicional del Quini 6 en el sorteo N° 3413, jugado el miércoles 30 de septiembre, tras acertar cinco números. El premio obtenido asciende a $3.211.404.

Según informó la Caja de Acción Social, la apuesta ganadora se realizó en la Sub Agencia N° 909, ubicada en Rivadavia. Las bolillas sorteadas fueron 01, 09, 28, 40 y 41, y al apostador sólo le faltó el 17 para acceder al premio mayor. El dato permite reconstruir la distancia exacta entre el acierto registrado y el pozo principal de esa modalidad.

Plazo de cobro Desde la organización pidieron a los jugadores revisar sus tiques y estar atentos a los plazos de cobro. Para este premio, la fecha límite para reclamarlo es el 15 de octubre de 2026, por lo que el derecho al cobro permanece vigente durante ese período.

La información difundida por la Caja de Acción Social no incluyó otros ganadores en esa modalidad ni precisó si el ticket premiado ya fue presentado para su cobro. En consecuencia, el dato operativo más relevante para los apostadores es la verificación del comprobante y la observancia del vencimiento informado por el organismo.