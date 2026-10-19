El premio salió en una agencia de calle Coll 148, en Rivadavia. La modalidad Tradicional tuvo un único ganador con seis aciertos.

Un apostador de San Juan ganó $1.418 millones en el Quini 6 tras acertar los seis números de la modalidad Tradicional en el sorteo realizado este domingo.

El ticket ganador fue vendido en una agencia ubicada en calle Coll 148, en Rivadavia. Con ese cupón, la provincia quedó vinculada a uno de los premios más altos entregados por el juego en la jornada. La combinación favorecida estuvo integrada por los números 31, 11, 09, 17, 25 y 07.

Modalidad Tradicional El acierto correspondió a la modalidad Tradicional, en la que el jugador completó los seis números sorteados y accedió al pozo mayor, que alcanzó los $1.418 millones. Hasta el momento no trascendió la identidad del ganador, por lo que el dato confirmado es la venta del boleto en Rivadavia y no la titularidad del premio.

Pozo acumulado En las demás modalidades principales, La Segunda y la Revancha, no hubo apuestas con los seis aciertos y los pozos quedaron vacantes. Según el dato difundido, esos montos se acumularán para el próximo sorteo. El domingo el Quini 6 puso en juego un pozo global estimado en $9.100 millones.

La instancia pendiente es la presentación del ganador para iniciar el trámite de cobro correspondiente. Mientras tanto, el resultado deja a Rivadavia como punto de venta del cupón premiado y mantiene vigentes los pozos acumulados para la próxima edición del juego.