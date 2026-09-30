El corte de energía se registró este miércoles por la siesta y alcanzó a varios departamentos del Gran San Juan y zonas cercanas. Naturgy no había informado la causa al cierre de esta edición.

Un apagón afectó a gran parte de la provincia este miércoles por la siesta, desde pasadas las 14:50, con impacto en casi todo el territorio sanjuanino. El corte alcanzó a sectores de Rivadavia, Santa Lucía, Capital, Chimbas y Rawson, según reportes recibidos por TELESOL DIARIO. La magnitud del episodio incidió en la prestación del servicio eléctrico en zonas urbanas y distritos cercanos.

De acuerdo con esos reportes, también se vieron afectados distritos de los alrededores como Pocito y Albardón, entre otros. La información disponible no precisó todavía la extensión total del corte ni el tiempo estimado de restablecimiento. En un evento de estas características, la variable central para usuarios residenciales, comercios y actividades de servicios es la continuidad del suministro y la rapidez de la reposición.

Sin comunicado oficial Hasta el momento, Naturgy no emitió un comunicado sobre las causas del apagón. TELESOL consultó a la empresa, aunque al cierre de esta nota no había obtenido respuesta. Sin una explicación técnica o institucional, no era posible establecer si la interrupción respondió a una falla de transporte, distribución o generación.

La falta de información oficial deja pendiente un dato clave para dimensionar el alcance del incidente y eventuales responsabilidades operativas. También permanece sin precisarse si el servicio comenzó a normalizarse en forma parcial en algunos sectores o si el corte seguía vigente en toda la provincia. La evolución del restablecimiento y el eventual informe de la distribuidora serán los puntos a seguir en las próximas horas.