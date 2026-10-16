El remolque quedó sobre sus ruedas traseras en Superiora y Lemos. No hubo heridos y la Policía ordenó el tránsito hasta la llegada de una grúa.

Un camión que transportaba productos cárnicos sufrió este episodio en Rawson, cuando el acoplado se desprendió de la cabina en circulación y quedó detenido sobre sus ruedas traseras. El hecho ocurrió en la zona de Superiora y Lemos y no dejó personas heridas. La maniobra del conductor permitió evitar una colisión con otros vehículos.

Intervención en la vía pública

Según el material original, el remolque pertenecía a la firma Frideza y quedó en una posición que evitó su vuelco sobre la calzada. El chofer frenó de inmediato tras advertir el desprendimiento, lo que redujo el riesgo de un incidente de mayor magnitud. La situación generó una obstrucción parcial del tránsito en un sector de circulación vehicular habitual.

Ordenamiento del tránsito

Personal policial intervino en el lugar para ordenar la circulación y prevenir nuevos siniestros mientras se resolvía el incidente. La presencia del vehículo de gran porte exigió medidas de control hasta organizar el retiro del acoplado. De acuerdo con la información disponible, la normalización dependía de la llegada de una grúa.

Riesgo mecánico y circulación

El episodio expuso las consecuencias que puede tener una falla de acople en un transporte de carga, especialmente en zonas urbanas con tránsito compartido. En este caso, el desenlace no incluyó lesionados ni daños informados a terceros. El dato operativo relevante es que el remolque quedó estabilizado sobre sus ruedas traseras, lo que evitó que el incidente derivara en un vuelco.

Hasta el cierre de esta información, la prioridad en el lugar era retirar el acoplado y restablecer la circulación en Superiora y Lemos.