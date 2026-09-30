El Concurso Innovación Startup forma parte del Programa Innovación con Impacto, de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esta iniciativa impulsada desde la Dirección de Transferencia e Innovación constituye una de las herramientas que el gobierno de Marcelo Orrego desarrolla para estimular y fortalecer emprendimientos basados en innovación, conocimiento y tecnología, con capacidad de generar nuevas oportunidades, diversificar las actividades económicas y productivas y dar respuesta a desafíos del San Juan del futuro.
La propuesta está orientada a equipos que no solo tengan una buena idea, sino que estén desarrollando una solución innovadora a un problema concreto, con potencial para transformarse en un emprendimiento sostenible, crecer, alcanzar nuevos mercados y generar impacto. Pueden presentarse proyectos en diferentes etapas de desarrollo, desde ideas y prototipos hasta iniciativas que ya cuentan con productos mínimos viables, validaciones, usuarios, clientes o primeras ventas.
Los proyectos podrán pertenecer a cualquier sector de actividad, aunque tendrán prioridad aquellos vinculados con áreas estratégicas para el desarrollo provincial, como minería, agroindustria, energías y eficiencia energética, gestión eficiente del agua, tecnologías digitales, inteligencia artificial, biotecnología, nanotecnología y economía del conocimiento, entre otras.
En esta edición serán seleccionados cinco proyectos ganadores. Cada uno recibirá un premio económico de $5.000.000 y accederá a un proceso de incubación personalizado, con asistencia técnica especializada.
Las inscripciones estarán disponibles hasta el lunes 5 de octubre, a través del siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCxvyvQ3nAj-PjxBqXli94xNv6HlHIGN6JLlMVHt5e26ae0g/viewform