La UNSJ proyectó un escurrimiento del río San Juan de 1.653 Hm³ para 2026/2027. Los diques muestran hoy los efectos de la sequía, pero ya registran subas de nivel.

Tras varios años de sequía, los diques Ullum y Punta Negra muestran señales de recuperación a la espera del deshielo cordillerano. Las nevadas intensas del invierno en la cordillera alimentan la previsión de una temporada hídrica distinta a la de los ciclos anteriores, con impacto directo sobre el uso recreativo y operativo de ambos embalses.

El antecedente inmediato fue la temporada 2016/2017, la última en la que los cuatro diques de la provincia tuvieron abundancia de agua. Después se consolidó un período de escasez que alteró la costa y la disponibilidad de espacio en los embalses, con estacionamientos habilitados casi junto al agua en Punta Negra y amplias superficies secas expuestas en Ullum.

Pronóstico hídrico Este viernes, la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) presentó el primer pronóstico hídrico para el ciclo que va de octubre de 2026 a septiembre de 2027. El estudio calcula que el río San Juan tendrá un escurrimiento promedio de 1.653 hectómetros cúbicos (Hm³), un 120% más que en el período anterior. Esa estimación se apoya en las nevadas registradas en la cordillera y marca una posible recuperación de los volúmenes disponibles para la provincia.

En ese contexto, José María Ginestar, director de Hidráulica, afirmó esta semana: “Sabemos que vamos a llenar los diques rápidamente”. En Ullum, el nivel del embalse ya se refleja en varios sectores, aunque todavía conserva grandes extensiones de tierra seca. Según los datos de Hidráulica, el dique tiene una cota máxima de 768 metros sobre el nivel del mar (msnm) y actualmente se ubica en 760,33 msnm, por encima de los 757 msnm de diciembre pasado.

Cambios en la costa El avance del agua también se nota frente a El Castillito, donde la franja de playa usada para pesca se redujo respecto de los meses de menor nivel. En el paredón, la marca de la subida quedó visible en la pared este del embalse y varios elementos ubicados junto a la costa quedaron cubiertos por el agua, entre ellos tachos de basura y un cartel de advertencia. En El Embarcadero, quienes cuidan el lugar señalan que el crecimiento del embalse se advierte casi todos los días.

En Punta Negra, el comportamiento fue más irregular en los últimos meses, con subas y bajas que también se observan en las rampas flotantes utilizadas para ingresar al agua con kayaks, catamaranes y otras embarcaciones. El embalse tiene una cota máxima de 950 msnm; a fines de agosto llegó a 927 msnm, el mismo nivel máximo del año pasado, y hoy se encuentra en 924,11 msnm, según los registros de Hidráulica. Si se confirma el aumento de caudal previsto, la costa volverá a retroceder y los vehículos ya no podrán estacionar junto al embalse, sino en el sector de los miradores.

El cambio esperado no solo modificará la postal de ambos diques, sino también la organización de los paradores y de los espacios recreativos durante el próximo verano. Mientras la nieve acumulada en la cordillera sostiene la expectativa de mayor escurrimiento, los registros actuales de Ullum y Punta Negra muestran una transición que seguirá de cerca la evolución del deshielo en las próximas semanas.