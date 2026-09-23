La estructura de 25 metros y 45 toneladas se instalará en la Ruta 60 para evitar aislamientos por crecidas. El convenio ya fue firmado y resta la aprobación del Concejo Deliberante.

Ullum contará con un nuevo puente para evitar que las tormentas vuelvan a cortar la Ruta 60 y a aislar al departamento. Se trata de un puente tipo Bailey, una estructura metálica modular de aproximadamente 25 metros de longitud y capacidad para 45 toneladas, que la minera Golden Mining entregó en comodato gratuito a la Municipalidad.

El intendente de Ullum, David Domínguez, indicó que la estructura se instalará en la zona del Río Seco, al oeste de las plantas solares, donde las crecidas suelen interrumpir la circulación. Según explicó, ese tramo queda incomunicado durante tormentas e inundaciones, lo que afecta el tránsito de vecinos y de servicios de emergencia.

Domínguez sostuvo que el puente está preparado para vehículos pesados y ambulancias. “Estando bien instalado está para soportar camiones de hasta 45 toneladas, así que no va a haber problema en el paso vehicular ni de ambulancias, que es para lo que está previsto”, afirmó. La estructura fue entregada en condición nueva o seminueva y será trasladada en las próximas horas a un depósito municipal.

Convenio y definiciones técnicas

La donación quedó formalizada mediante un convenio entre la Municipalidad y Golden Mining S.A., firmado por la presidenta de la empresa, Sonia Delgado, y el gerente general, Franco Emanuel Morales. Antes de su instalación, el acuerdo debe ser aprobado por el Concejo Deliberante. En paralelo, la ubicación definitiva sigue en evaluación junto a Vialidad e Hidráulica, organismos provinciales que deben definir el terreno, el margen más conveniente de la ruta y el anclaje de la estructura.

El puente Bailey es una solución portátil y prefabricada que se arma con piezas transportables, sin necesidad de maquinaria pesada. Fue diseñado originalmente para uso militar durante la Segunda Guerra Mundial por el ingeniero británico Donald Bailey, y luego se adoptó como recurso de emergencia ante crecidas o cortes de caminos. En San Juan ya hubo antecedentes de este tipo de instalaciones, en especial en la alta montaña y en zonas vinculadas a la actividad minera.

Antecedentes y alcance

Domínguez señaló que el problema más frecuente en la zona no es el caudal del río San Juan, sino las crecidas de barro y agua que bajan de los cerros en verano. Dijo además que las defensas construidas desde fines de los años 60 quedaron desactualizadas por el crecimiento del pueblo y derivan esos caudales hacia la calle Pedro Jiménez, con impacto sobre los barrios Dique I y II, Agua y Energía, 25 de Mayo, Lote Hogar 55 y el complejo Las Invernadas. La instalación del puente apunta a asegurar conectividad y paso de vehículos de emergencia mientras se define la obra y su emplazamiento final.

Como antecedente provincial, el texto recuerda que en Calingasta funcionó durante años un puente Bailey operado por el Ejército Argentino en la zona de La Junta de los Ríos, clave para habilitar el paso hacia el cerro Mercedario hasta que fue reemplazado por una obra permanente. También se usó este tipo de estructura para restablecer la circulación con Mendoza y San Luis cuando socavones cortaron rutas de acceso. En el caso de Ullum, el próximo paso es la aprobación legislativa local y la definición técnica del emplazamiento final.