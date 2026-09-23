El intendente David Domínguez firmó un convenio con Golden Mining S.A., representada por su presidenta Sonia Delgado y el gerente general Franco Emanuel Morales, que establece la entrega en comodato gratuito de un puente Bailey metálico modular de aproximadamente 25 metros de longitud y una capacidad de 45 toneladas.
La estructura permitirá disponer de una herramienta estratégica para garantizar la conectividad y el tránsito seguro en situaciones de contingencia que afecten caminos y pasos del departamento. El acuerdo es resultado de gestiones iniciadas desde el comienzo de la actual administración municipal y constituye un primer paso dentro de un proceso más amplio.
A partir de ahora, el Municipio continuará con las gestiones y autorizaciones correspondientes ante organismos provinciales, como Vialidad e Hidráulica, para definir y concretar la instalación del puente. De esta manera, se materializa un trabajo conjunto entre el Municipio, la empresa y las áreas provinciales, con el objetivo de seguir fortaleciendo la infraestructura y la seguridad vial de Ullum.