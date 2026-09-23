La Municipalidad de Ullum concretó esta mañana un acuerdo clave para fortalecer la capacidad de respuesta del departamento ante emergencias climáticas.

El intendente David Domínguez firmó un convenio con Golden Mining S.A., representada por su presidenta Sonia Delgado y el gerente general Franco Emanuel Morales, que establece la entrega en comodato gratuito de un puente Bailey metálico modular de aproximadamente 25 metros de longitud y una capacidad de 45 toneladas.





La estructura permitirá disponer de una herramienta estratégica para garantizar la conectividad y el tránsito seguro en situaciones de contingencia que afecten caminos y pasos del departamento. El acuerdo es resultado de gestiones iniciadas desde el comienzo de la actual administración municipal y constituye un primer paso dentro de un proceso más amplio.





A partir de ahora, el Municipio continuará con las gestiones y autorizaciones correspondientes ante organismos provinciales, como Vialidad e Hidráulica, para definir y concretar la instalación del puente. De esta manera, se materializa un trabajo conjunto entre el Municipio, la empresa y las áreas provinciales, con el objetivo de seguir fortaleciendo la infraestructura y la seguridad vial de Ullum.