Liliana Bertoni informó que hay tres internados y que el resto de los pacientes evoluciona en forma ambulatoria. Ya destruyeron la fuente del brote y refuerzan controles comerciales.

Un brote de triquinosis originado en un carneo casero ya afectó a 34 personas en San Juan, según informó Liliana Bertoni, titular del área de Epidemiología de la provincia, en una entrevista con el programa La Ventana de Telesol. La funcionaria señaló que la mayoría de los casos se controla en forma ambulatoria y que el seguimiento sanitario continúa sobre los pacientes notificados.

Estado de los pacientes

De acuerdo con Bertoni, hasta la fecha hay 3 pacientes internados y el resto recibe atención desde su domicilio. La médica afirmó que “afortunadamente están evolucionando todos favorablemente” y precisó que los internados permanecen bajo observación por complicaciones asociadas a la infección. Entre esos casos, mencionó que dos presentan complicaciones cardiovasculares.

Menores afectados

Dentro del total de notificados hay 11 pacientes pediátricos, es decir, menores de edad. Bertoni indicó que uno de ellos está internado, aunque con evolución favorable. El dato adquiere relevancia porque la triquinosis puede requerir vigilancia clínica más estrecha cuando compromete a grupos de riesgo o presenta síntomas sistémicos.

Medidas sanitarias

Las autoridades provinciales intervinieron sobre el origen del brote para cortar la cadena de contagio. Bertoni explicó que “se decomisó toda la fuente en el lugar de faenamiento original” y que lo que restaba “ya se destruyó”. Además, informó que se mantienen controles en comercios habilitados y no habilitados para retirar productos de cerdo sin etiqueta ni inspección oficial.

Prevención y trazabilidad

La funcionaria pidió no comprar chacinados ni carne en la vía pública sin garantías sanitarias. Sostuvo que no es recomendable hacerlo porque existen organismos encargados de “inspeccionar, habilitar y hacer el seguimiento de la trazabilidad”, es decir, del recorrido sanitario del producto desde su origen hasta su venta. La recomendación oficial es adquirir carne y derivados sólo en locales habilitados y con productos rotulados, mientras continúan las inspecciones para evitar nuevos contagios.