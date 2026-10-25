Recursos Energéticos informó que Los Caracoles, Punta Negra y Quebrada de Ullum operan cerca de su cota mínima. La medida busca ampliar la capacidad de almacenamiento ante el aumento de caudales previsto.

En el marco de COPRE, la Dirección de Recursos Energéticos informó que los diques Los Caracoles, Punta Negra y Quebrada de Ullum se mantienen en niveles cercanos a sus mínimos de operación, por encima de esos pisos, como medida preventiva ante el aumento de caudales previsto para la temporada. Según el organismo, el volumen disponible para completar los tres embalses hasta su nivel de agua máximo ordinario es de 872,43 hm³, tomando como base esas cotas mínimas.

La llamada “cota mínima” o nivel mínimo de operación es una referencia técnica definida en el diseño y la construcción de cada obra hidráulica. Ese límite inferior marca hasta dónde puede vaciarse un embalse sin comprometer la seguridad de la presa ni el funcionamiento de su equipamiento hidroenergético. En términos prácticos, se trata del piso operativo que permite resguardar la infraestructura y administrar el recurso con margen para eventuales crecidas.

Capacidad de reserva Mantener los diques cerca de ese nivel deja disponible un mayor volumen para absorber aumentos progresivos en el caudal del río, en función de las condiciones climáticas esperables para la temporada. La Dirección de Recursos Energéticos explicó que ese margen no se completa de una sola vez, sino de manera planificada según el comportamiento del curso de agua. El objetivo es construir una curva de atenuación que permita laminar los caudales erogados, es decir, reducir los picos de agua liberados aguas abajo.

Para dimensionar la magnitud del volumen informado, un hectómetro cúbico equivale a mil millones de litros. En ese marco, el resguardo de capacidad en los tres embalses apunta a amortiguar el impacto de eventuales crecidas, aunque no elimina el riesgo ni garantiza que no se registren afectaciones en zonas del cauce natural del río. La medida forma parte del manejo preventivo de la temporada y se apoya en el monitoreo permanente de caudales y niveles de embalse.

Seguimiento oficial El organismo provincial indicó que el seguimiento de los caudales y de los niveles de los diques continúa de manera permanente. También recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales. El dato operativo a seguir en los próximos días será la evolución del río y la velocidad con la que se utilice ese margen de almacenamiento disponible en los tres embalses.