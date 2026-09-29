Las escuelas secundarias de San Juan abrirán desde mañana sus puertas para que las familias conozcan los proyectos elaborados por los estudiantes durante el año. La información fue dada por la supervisora escolar Marcela Magrini en una entrevista en el programa radial Tiza y Pizarrón, conducido por Adriana Vera.

Según explicó Magrini, en la muestra general participaron 32 establecimientos en representación de las ocho zonas supervisivas de la provincia. La funcionaria señaló que la selección buscó reflejar experiencias de distintas escuelas y sostuvo: “Nos encantaría que estuvieran las 150 escuelas, pero hay 32 escuelas que representan a las ocho zonas supervisivas, donde están mostrando los proyectos más interesantes que han desarrollado”.

Aprendizaje basado en proyectos es la modalidad que, de acuerdo con la supervisora, concentra la mayoría de las propuestas presentadas. Ese enfoque, conocido por su sigla ABP, organiza el trabajo a partir de una problemática común que atraviesa varios espacios curriculares, es decir, distintas materias. “La mayoría son interdisciplinarios, los chicos están trabajando con varios espacios curriculares una misma problemática, y la verdad que nos está dando muy buenos resultados”, afirmó Magrini.

La supervisora también ubicó entre las prioridades pedagógicas el fortalecimiento de la lectura y del pensamiento crítico, además de la incorporación de nodos matemáticos en las aulas. Dijo que el punto de partida es la comprensión lectora, porque en el nivel secundario ese proceso resulta central para desarrollar capacidades de análisis y argumentación. “Partimos de la necesidad de la lectura y la comprensión, porque en el nivel secundario es importante fortalecer el pensamiento crítico, y esto surge a partir de la lectura”, sostuvo.

Desde mañana, las familias podrán ingresar a los establecimientos para recorrer las producciones y conocer el trabajo realizado por los estudiantes durante el ciclo lectivo. La convocatoria alcanza a los colegios secundarios representados en la muestra provincial y se inscribe en una instancia de apertura institucional que permitirá observar resultados concretos de las experiencias pedagógicas desarrolladas en el año.