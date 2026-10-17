Estudiantes de la Diplomatura en Producción de Semillas recorrieron laboratorios y la planta de limpieza. La actividad incluyó un intercambio con referentes de INASE y del instituto.

Un grupo de 30 alumnos iglesianos de la Diplomatura de Extensión en Producción de Semillas visitó las instalaciones del Centro Biotecnológico e INSEMI, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria. La actividad incluyó un recorrido por laboratorios y por la planta de limpieza de semillas, además de una reunión con referentes de INASE y del instituto. La jornada se orientó a complementar la formación teórica con observación directa de procesos técnicos vinculados a la producción semillera.

Según el material difundido, la visita buscó reforzar el vínculo entre la educación y el sector científico-tecnológico. En ese marco, los estudiantes tomaron contacto con procedimientos que se aplican bajo estándares de calidad y con tecnologías utilizadas en asistencia técnica al productor agropecuario. La instancia se presentó como una articulación entre trayectos formativos y organismos especializados, con incidencia en la preparación para el mercado laboral vinculado al agro.

Análisis de semillas y cultivo de tejidos Durante el recorrido, los alumnos conocieron la dinámica de los ensayos de poder germinativo, pureza físico-botánica y viabilidad, todos orientados a determinar la calidad del material antes de la siembra. También observaron técnicas de micropropagación y obtención de plantas libres de virus en el área de cultivo de tejidos vegetales. De acuerdo con la información oficial, estas prácticas permiten multiplicar material de alta calidad sanitaria y resultan relevantes para economías regionales.

Control sanitario y calidad alimentaria La visita incluyó además el área de análisis de gliadina, una proteína cuya detección se explicó como parte de los controles de calidad e inocuidad alimentaria. A eso se sumó la observación de herramientas de marcadores moleculares e identificación de virus, empleadas para detectar de manera temprana la presencia de patógenos en material vegetal. El objetivo expuesto fue evitar la propagación de enfermedades en los cultivos y respaldar decisiones técnicas con base científica.

Procesamiento poscosecha El recorrido finalizó en la planta de limpieza de semillas, donde se detalló el funcionamiento de la maquinaria usada para clasificación, separación de impurezas y calibrado de lotes. Ese paso resulta determinante para dejar un producto apto para la comercialización o la siembra. La institución señaló que la apertura de sus puertas apunta a transferir conocimiento, respaldar al productor y acompañar la formación de futuros profesionales del sector semillero.