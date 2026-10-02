El Colegio de Traductores dictó en septiembre un curso sobre documentación legal y técnica de la minería. La formación apuntó a responder al crecimiento de la actividad en San Juan.

Las traductoras Brenda Jornet y Adriana Moll, del Colegio de Traductores de San Juan, informaron en el programa Siempre con vos de Telesol sobre una capacitación denominada «El idioma de la minería». El curso se dictó durante septiembre y estuvo orientado a la traducción de textos legales y técnicos vinculados con la industria minera. La propuesta buscó ampliar herramientas para un sector que, en la provincia, requiere manejo específico de documentación contractual y técnica.

Marco de trabajo

La actividad estuvo abierta a traductores, abogados y otros profesionales que intervienen en documentación del rubro. Adriana Moll señaló que el objetivo fue prepararse para el crecimiento de la actividad minera en la provincia y afirmó: “la verdad es que ha sido todo sobre el marco legal y técnico de la minería, para prepararnos justamente para el boom minero y que esto nos encuentre ya capacitados”. También indicó que el sector exige trabajar con glosarios muy específicos.

Documentación especializada

Brenda Jornet explicó que los materiales abordados en el curso son los que los traductores pueden encontrar en su trabajo cotidiano. “Son documentos muy importantes que nosotros en algún momento podemos llegar a traducir”, dijo, y agregó que los encuentros incluyeron la revisión de textos legales guiados por un abogado litigante. Ese enfoque combinó práctica lingüística con criterios jurídicos aplicados a la actividad minera.

Modalidad y alcance

La capacitación se dictó en modalidad híbrida y sumó participantes de otras provincias por la coordinación con otros colegios de traductores del país. Los encuentros a distancia reunieron a más de 40 asistentes, según informaron las profesionales. Ese nivel de participación mostró interés por herramientas de traducción técnica aplicadas a un sector con demanda creciente en San Juan y en otras jurisdicciones.

Registro y cierre

Jornet y Moll recomendaron a familias sanjuaninas y empresas que necesiten un traductor verificar que esté matriculado a través del registro web de la institución. Ese registro incorporó recientemente traductores de croata, alemán y chino mandarín, además de inglés, francés e italiano. El cierre presencial del ciclo será a las 15 horas en el edificio legislativo, con una clase teórico-práctica a cargo del abogado disertante y de la traductora pública Lorena Garay.