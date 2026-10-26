Tradicional Primer Sorteo
Números ganadores: 00 - 02 - 03 - 08 - 19 - 39
6 aciertos: vacante, con un pozo de $1.100 millones.
5 aciertos: 21 ganadores, que cobrarán $2.595.977,14 cada uno.
4 aciertos: 1.336 ganadores, con $12.241,51 cada uno.
La Segunda del Quini
Números ganadores: 08 - 25 - 30 - 36 - 43 - 45
6 aciertos: vacante, con $1.255.420.958,40.
5 aciertos: 6 ganadores, con $9.085.920 cada uno.
4 aciertos: 838 ganadores, con $19.516,30 cada uno.
La Revancha
Números ganadores: 05 - 22 - 23 - 29 - 41 - 43
6 aciertos: vacante, con un pozo de $800 millones.
Siempre Sale
Números ganadores: 00 - 13 - 22 - 24 - 40 - 43
6 aciertos: no hubo ganadores.
5 aciertos: 8 ganadores, que cobrarán $61.136.532 cada uno.
Pozo Extra
Se registraron 724 ganadores, con un premio de $276.243,09 para cada uno.