Todas las rutas nacionales de San Juan se mantienen transitables, aunque las condiciones meteorológicas obligan a circular con precaución, en especial en los tramos cordilleranos de la provincia. El dato fue informado a partir del relevamiento vial vigente y cobra relevancia por la posibilidad de calzada congelada, nieve, agua nieve, lluvia y bancos de niebla durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

Tramos bajo atención En la Ruta Nacional 149 se pidió especial atención en los departamentos de Calingasta e Iglesia. En la Ruta Nacional 40 Norte, las recomendaciones alcanzan el trayecto entre San Juan y Jáchal, además del tramo desde Huaco hasta el límite con La Rioja. También se solicitó precaución en la Ruta Nacional 150, tanto entre Jáchal y Rodeo como en la conexión desde Jáchal hacia Ischigualasto.

Visibilidad reducida En la Ruta Nacional 141, que conecta con La Rioja, pueden registrarse sectores con visibilidad reducida por la presencia de bancos de niebla. Esa condición puede complicar la conducción en los horarios de menor temperatura y obliga a extremar medidas básicas de seguridad vial. En esos casos, la recomendación oficial es disminuir la velocidad de manera gradual y mantener las luces bajas encendidas.

Corredores habilitados En paralelo, se informó que permanecen transitables la Ruta Nacional 20 hacia San Luis, la Ruta Nacional 40 Sur hacia Mendoza, la Ruta Nacional 153 entre Pedernal y Los Berros y la A014, correspondiente a la Avenida de Circunvalación. En esos sectores también se recomendó circular a velocidad adecuada por la presencia de equipos y personal vial que realizan inspección y tareas habituales de mantenimiento.

Recomendaciones vigentes Vialidad Nacional insistió en ampliar la distancia de seguridad entre vehículos y respetar las indicaciones de las autoridades que trabajan sobre la traza. La situación seguirá sujeta a la evolución del clima, especialmente en los horarios de menor visibilidad y en los corredores de montaña, donde el frío puede modificar las condiciones de circulación en forma rápida.