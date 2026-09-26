Vialidad Nacional informó este sábado 26 de septiembre, a las 6, que no hay restricciones de circulación. Piden precaución por tareas de mantenimiento e inspección.

Vialidad Nacional San Juan informó este sábado 26 de septiembre que todas las rutas nacionales de la provincia están transitables con precaución, según el relevamiento realizado a primera hora de la mañana.

El organismo difundió el estado de la red vial a las 6 y precisó que, por el momento, no se registran restricciones para la circulación en los corredores nacionales que atraviesan San Juan. La información resulta relevante para el tránsito interdepartamental y para el transporte de cargas y pasajeros que utiliza esas trazas durante la jornada.

Desde Vialidad Nacional recomendaron a los conductores circular con precaución y respetar las indicaciones del personal que trabaja en la ruta, especialmente en los sectores donde se desarrollan tareas de mantenimiento. La advertencia se vincula con la presencia de equipos desplegados en distintos puntos de la provincia.

Mantenimiento e inspección Personal y equipos de la institución permanecen en distintos tramos de la red vial realizando trabajos de mantenimiento e inspección, de acuerdo con el parte oficial. Ese despliegue implica posibles cambios en las condiciones de circulación a lo largo del día, aunque no se informaron cortes ni desvíos al momento del reporte.

Las autoridades viales mantienen el monitoreo de las condiciones de circulación y pidieron a quienes deban viajar durante la jornada que estén atentos a las novedades que puedan surgir. El estado informado corresponde al relevamiento de las 6 de la mañana y puede actualizarse si cambian las condiciones operativas o climáticas.