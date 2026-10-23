La Municipalidad de la Ciudad de San Juan preparó una agenda con propuestas para este viernes, sábado y domingo. Habrá shows en vivo, una obra de teatro y un paseo de emprendedores, todo con entrada libre y gratuita.

Quienes busquen qué hacer este fin de semana en San Juan tendrán tres opciones para salir, disfrutar de espectáculos y compartir actividades en familia sin gastar en entradas. La Municipalidad de la Ciudad de San Juan, encabezada por Susana Laciar, organizó una agenda que combina música en vivo, teatro y una feria de artesanos y manualistas.

Las propuestas comenzarán este viernes 23 de octubre y se extenderán hasta el domingo 25, con actividades en distintos espacios de la Capital y entrada libre y gratuita.

Viernes: música, cerveza artesanal y gastronomía

El primer encuentro será con Madre Raíz - Edición Cervecitas Sanjuaninas, una propuesta que reunirá música en vivo, paseo cervecero, artesanos y opciones gastronómicas en la plaza Hipólito Yrigoyen.

La jornada contará con las presentaciones de DJ Javigon, Sawabona, Jaime Muñoz, La Vip de Nápoles y Pauli Figueroa, en una noche pensada para disfrutar al aire libre.

Día: viernes 23 de octubre.

Horario: de 19 a 00.

Lugar: plaza Hipólito Yrigoyen.

Entrada: libre y gratuita.

Sábado: una noche de teatro gratis en el Municipal

El sábado será el turno de la comedia teatral Viejos, los trapos, que se presentará en el Cine Teatro Municipal, ubicado en Mitre 99 oeste.

La función comenzará a las 20 y ofrecerá una alternativa cultural para quienes quieran disfrutar de una producción local en pleno centro sanjuanino.

Día: sábado 24 de octubre.

Horario: 20.

Lugar: Cine Teatro Municipal, Mitre 99 oeste.

Entrada: libre y gratuita.

Domingo: artesanos, gastronomía y actividades para los chicos

El cierre del fin de semana llegará con Plaza y Arte: Paseo de Artesanos y Manualistas, una propuesta para recorrer los puestos de emprendedores locales y disfrutar de una tarde al aire libre.

El encuentro incluirá stands de artesanía y gastronomía, un castillo inflable para los más chicos y otras actividades destinadas a compartir en familia.

Día: domingo 25 de octubre.

Horario: de 17 a 21.

Lugar: Centro Cultural Estación San Martín.

Entrada: libre y gratuita.

Con música, teatro y propuestas para toda la familia, la Capital sanjuanina ofrecerá tres alternativas para aprovechar el fin de semana, acompañar a los artistas y emprendedores locales y disfrutar de actividades culturales sin pagar entrada.