La organización de Coronados de Gloria informó que la presentación se apartó de las pautas acordadas. Tras nueve participantes, se interrumpió la categoría y se difundió un comunicado.

La Fiesta de la Juventud en Los Berros terminó con la suspensión de una categoría de baile luego de un episodio que la organización atribuyó al apartamiento de las pautas fijadas para la competencia. Las imágenes circularon en redes sociales y, durante la transmisión en vivo, se pidió cortar la emisión al advertir que la presentación no se ajustaba a lo previsto. El hecho generó repercusiones inmediatas entre los presentes y derivó en un comunicado oficial.

Según la información difundida, la consigna formaba parte de una competencia pensada para combinar danza, acrobacia y entretenimiento físico con elementos como una silla o una mesa. Sin embargo, la rutina incorporó movimientos de carácter sexualizado, algo que estaba expresamente prohibido en las condiciones acordadas con los delegados de los grupos participantes. La organización sostuvo que esas pautas habían sido informadas con anterioridad para las categorías de rock, reggaetón y tango.

Comunicado de Coronados de Gloria

La agrupación Coronados de Gloria, encargada de la organización de la Fiesta de la Juventud - Los Berros, explicó que al observar que la consigna no se interpretó de acuerdo con lo establecido y tras la participación de nueve integrantes, decidió suspender la categoría de inmediato. También afirmó que esa medida buscó evitar que la presentación continuara fuera de las pautas previstas. En su mensaje, la entidad remarcó que no fue intención promover, incentivar ni avalar ese tipo de representaciones.

En el mismo comunicado, la organización sostuvo que la fiesta busca generar espacios de encuentro, recreación y expresión artística para los jóvenes. Además, lamentó que el episodio haya derivado en interpretaciones ajenas al espíritu del evento y reafirmó su compromiso con actividades acordes a los objetivos de la celebración. La aclaración fue difundida después de que las imágenes adquirieran amplia circulación en redes sociales y de que el episodio quedara expuesto durante la transmisión en vivo.

Lo que sigue

Con la categoría suspendida, el foco quedó puesto en la interpretación de las pautas y en la continuidad de las competencias restantes de la fiesta. La organización no informó nuevas sanciones ni precisó si habrá una revisión formal de lo ocurrido. Por el momento, el dato verificable es que la categoría fue interrumpida tras la participación de nueve integrantes y que el episodio motivó un comunicado público de la entidad organizadora.