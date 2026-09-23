La medida rige desde el mediodía de este miércoles en Jáchal, Calingasta e Iglesia. Protección Civil emitió alerta amarilla para otras zonas de San Juan.

El Ministerio de Educación de San Juan dispuso la suspensión de las clases a partir del mediodía de este miércoles 23 de septiembre en Jáchal, Calingasta e Iglesia, por el alerta vigente ante la presencia de viento Zonda. La medida alcanza a las instituciones educativas de esos tres departamentos y fue adoptada ante las condiciones previstas para la tarde y la noche. En paralelo, la decisión se inscribe en el esquema preventivo activado por el fenómeno meteorológico en distintos sectores de la provincia.

Alerta amarilla

La Dirección de Protección Civil emitió un Alerta Amarilla por viento Zonda para sectores de precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda. Según el organismo, se esperan vientos de entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que podrían superar puntualmente los 70 km/h. El fenómeno puede reducir de manera significativa la visibilidad, elevar de forma repentina la temperatura y generar condiciones de muy baja humedad relativa.

Medidas preventivas

Ante ese escenario, Protección Civil recomendó asegurar puertas y ventanas, retirar o sujetar objetos que puedan desprenderse y prestar atención a cables, ramas y otros elementos que pudieran caer. También pidió circular con extrema precaución, mantener distancia entre vehículos, reducir la velocidad y llevar las luces bajas encendidas. Las indicaciones apuntan a disminuir riesgos en rutas, zonas urbanas y áreas expuestas al polvo en suspensión.

Riesgo de incendios

El organismo además recordó que durante episodios de Zonda aumenta el riesgo de incendios forestales. Por ese motivo, recomendó no arrojar colillas ni basura en zonas de vegetación, evitar fogatas y cualquier tipo de quema. Para quienes viven en zonas rurales, sugirió mantener despejados los alrededores de las viviendas, con sectores de tierra de más de cinco metros para reducir la propagación del fuego.

Protección Civil indicó también que, ante la presencia de humo, debe darse aviso inmediato a Bomberos y contarse con un plan de contingencia que contemple la evacuación. La evolución del viento durante la tarde y la noche será la variable a seguir para determinar si las medidas preventivas se sostienen o se amplían en otros sectores de San Juan.