La medida preventiva rige este 20 de octubre en Iglesia, Calingasta y Jáchal. También se anulan los llamados docentes previstos para la jornada.

Ante el alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional y por recomendación de la Dirección de Protección Civil de la provincia, el Ministerio de Educación informó que este 20 de octubre se suspende la actividad escolar en los departamentos Iglesia, Calingasta y Jáchal. La decisión alcanza a todos los niveles y modalidades y tiene carácter preventivo. La medida se adoptó en función de las condiciones meteorológicas previstas para la jornada.

La suspensión comprende los turnos interturno, tarde, vespertino y noche. En el mismo comunicado, el ministerio indicó que los padres y tutores de estudiantes que asisten al turno mañana no deben retirarlos antes de horario. También precisó que, en las escuelas con jornada completa, se servirá el almuerzo previsto para los alumnos. El alcance operativo de la disposición apunta a ordenar la actividad escolar mientras permanezca vigente el alerta.

Alcance administrativo

La disposición también incluye los llamados para cubrir cargos docentes y horas cátedra previstos para la jornada, que quedaron anulados y deberán ser generados nuevamente por los directores. De ese modo, la suspensión no solo afecta la asistencia de estudiantes, sino también la cobertura de necesidades laborales del sistema educativo para ese día. El ministerio no informó en el comunicado un nuevo cronograma para esos llamados.

Plan de contingencia

El Ministerio de Educación recordó a directivos y docentes que se activa el Plan de Contingencia, establecido por la Resolución Nro 12277-ME-2024. Esa referencia normativa funciona como marco de actuación ante episodios meteorológicos que obligan a interrumpir la presencialidad. La aplicación del protocolo busca mantener criterios uniformes de respuesta en los establecimientos alcanzados por la medida.

Seguimiento oficial

La cartera educativa señaló que continuará monitoreando la evolución de las condiciones meteorológicas y que, en caso de registrarse novedades, las informará por este medio. Por ahora, la suspensión rige de manera preventiva para Iglesia, Calingasta y Jáchal durante la jornada del 20 de octubre. Cualquier modificación dependerá de la evolución del alerta y de las recomendaciones de los organismos provinciales competentes.