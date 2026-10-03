La actualización alcanzó a las estaciones de San Juan. El aumento se dio pese a la postergación parcial de impuestos dispuesta por el Gobierno nacional.

Los automovilistas sanjuaninos volvieron a enfrentar nuevos precios en los surtidores tras una actualización de combustibles en las estaciones de YPF. La nafta súper quedó en $2.201 por litro y la premium Infinia pasó a $2.402, según los valores informados.

El ajuste también alcanzó al gasoil, con el Diesel 500 en $2.367 por litro y la versión Infinia Diesel en $2.508. La magnitud de esos precios vuelve a incidir en el costo de uso de vehículos particulares y de actividades que dependen del transporte.

Medida fiscal postergada La suba se produjo pese a que el Gobierno nacional volvió a diferir parte de la actualización de los impuestos a los combustibles. A través del Decreto 1126/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo resolvió postergar hasta noviembre incrementos tributarios pendientes correspondientes a actualizaciones de 2024 y 2025, y a los dos primeros trimestres de 2026.

Según los argumentos oficiales, la decisión apunta a sostener la actividad económica y a evitar que la actualización impositiva se traslade de manera inmediata a los precios que pagan los consumidores. Sin embargo, la postergación parcial no impidió que las empresas petroleras modificaran los valores de venta en los surtidores, por lo que el impacto ya comenzó a trasladarse al consumo cotidiano.

Presión externa A ese cuadro se suma la situación del mercado energético internacional. El conflicto en Medio Oriente mantiene presión sobre los precios del petróleo y aparece como uno de los factores que pueden incidir en la evolución del costo de los combustibles en las próximas semanas.