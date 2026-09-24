El animal silvestre fue visto en un espacio frecuentado por vecinos y quedó registrado en video. No se conoce cómo llegó hasta el lugar.

Un zorro apareció en la plaza del Barrio del Carmen, en una escena registrada en video por un hombre que se encontraba en el lugar. El episodio ocurrió en un espacio urbano frecuentado por vecinos y llamó la atención por tratarse de fauna silvestre fuera de su hábitat habitual.

El registro difundido muestra la presencia del animal en la plaza, aunque no aporta precisiones sobre el momento exacto en que ocurrió ni sobre las condiciones en las que se desarrolló la escena. Tampoco se informó cuánto tiempo permaneció el ejemplar en el sector. La aparición de un zorro en un área de uso vecinal introduce un riesgo potencial para personas y para el propio animal si se intenta manipularlo.





Sin datos sobre su origen Por el momento, no se conoce cómo llegó el zorro hasta la plaza. Esa falta de información impide determinar si se trató de un desplazamiento aislado, de una pérdida temporal del animal o de otra circunstancia vinculada al entorno. En este tipo de casos, la presencia de fauna silvestre en zonas urbanas suele requerir intervención de las autoridades competentes para evaluar la situación.

Recomendación preventiva Ante la presencia de un animal silvestre, la indicación es mantener distancia, no intentar tocarlo ni alimentarlo y dar aviso a las autoridades correspondientes. Esa conducta reduce la posibilidad de incidentes y evita exponer al ejemplar a un contacto inadecuado con personas. Hasta ahora, el único dato confirmado es la aparición del zorro y su registro en video.