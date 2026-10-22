El jueves 22 de octubre tendrá cielo mayormente nublado y viento intenso en San Juan. La máxima llegará a 24°C y por la noche bajará a 19°C.

El jueves 22 de octubre llegará a San Juan con cambios en las condiciones del tiempo y viento como variable principal, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La mínima será de 13°C y la máxima alcanzará los 24°C. El organismo también prevé probabilidad de tormentas aisladas durante la madrugada.

Durante las primeras horas del día, el SMN anticipa viento del sector sur y cielo mayormente nublado. Ese escenario se mantendría en la mañana, sin cambios relevantes en la cobertura nubosa. La combinación de nubosidad, viento y posibles tormentas define el inicio de la jornada.

Ráfagas por la tarde

En la segunda mitad del día, el pronóstico indica un cambio en la dirección del viento hacia el oeste. Para la tarde, se esperan ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora. Ese nivel de intensidad puede modificar la sensación térmica y las condiciones de circulación en la provincia.

Hacia la noche, el cielo seguirá mayormente nublado y el viento rotará al sector sureste, con intensidad de brisa. En ese tramo del día, la temperatura descenderá hasta los 19°C, por debajo del valor previsto para la tarde. El cierre de la jornada será más fresco en comparación con las horas de mayor temperatura.

El cuadro previsto por el SMN deja como dato central un día con inestabilidad en la madrugada y viento fuerte en la tarde. La evolución de esas variables dependerá de las actualizaciones del organismo oficial, que monitorea el comportamiento atmosférico para San Juan.