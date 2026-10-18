La jornada tendrá cielo mayormente nublado y probabilidad de precipitaciones desde la tarde. La temperatura bajará a 17°C hacia la noche.

Este domingo 18 de octubre se presentará con tiempo inestable en San Juan, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El organismo prevé una jornada con nubosidad abundante y probabilidad de chaparrones en la segunda mitad del día. La temperatura oscilará entre una mínima de 11°C y una máxima de 21°C.

Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo permanecerá mayormente nublado. Ese comportamiento se mantendrá en el inicio del día, sin cambios relevantes en las condiciones generales. La previsión del SMN ubica en ese tramo el período de menor variación térmica.

Chaparrones por la tarde

Con el avance de las horas, el organismo meteorológico anticipa probabilidad de chaparrones para la tarde. Esa tendencia también se extendería hacia la noche, lo que configura un escenario de inestabilidad para el cierre del día. En ese contexto, el pronóstico no descarta precipitaciones de corta duración.

Descenso hacia el cierre

Además, hacia las últimas horas del domingo la temperatura descenderá hasta rondar los 17°C. Ese retroceso térmico marcará una noche más fresca respecto del tramo central de la jornada. El dato resulta relevante para la planificación de actividades al aire libre y traslados durante el día.