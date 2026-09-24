El Servicio Penitenciario Provincial realizará un ejercicio en el Complejo de Chimbas. Pidió a los vecinos no alarmarse por ruidos o movimientos durante la práctica.

El Servicio Penitenciario Provincial informó que este viernes 25 de septiembre, desde las 11, se desarrollará un simulacro de sismo e incendio en el Complejo Penitenciario de Chimbas. La actividad forma parte de las acciones de preparación institucional ante eventuales emergencias.

Según el organismo, el ejercicio tendrá carácter preventivo y buscará evaluar los procedimientos de actuación del personal. También apunta a reforzar la capacitación de los agentes penitenciarios frente a escenarios que puedan comprometer la seguridad dentro de la institución.

Desde el Servicio Penitenciario Provincial advirtieron que, por las características del simulacro, podrían registrarse sonidos, movimientos u otras situaciones inusuales en las inmediaciones del complejo. Por ese motivo, solicitaron a los vecinos de las zonas cercanas que mantengan la calma y no interpreten esas señales como una emergencia real.

La práctica contempla dos escenarios de riesgo: un movimiento sísmico y un eventual incendio. El objetivo es poner a prueba los mecanismos previstos para responder ante ese tipo de acontecimientos, además de familiarizar al personal con los protocolos y mejorar la coordinación interna.

Capacitación y seguridad

El organismo señaló que estas actividades se enmarcan en tareas de prevención, capacitación y fortalecimiento de la seguridad dentro del ámbito penitenciario. También indicó que la realización periódica de ejercicios de este tipo permite detectar aspectos que requieran ajustes y entrenar respuestas rápidas y organizadas.

Asimismo, el Servicio Penitenciario Provincial pidió la comprensión y colaboración de la comunidad, especialmente de quienes viven en las inmediaciones del complejo, durante el tiempo que dure el ejercicio. Cualquier sonido, movimiento o actividad extraordinaria que pueda advertirse desde el exterior deberá leerse en el marco del simulacro previamente comunicado.