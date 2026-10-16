Se anuncia el cronograma de entrega para quienes viven en los departamentos de Zonda, Ullum, Angaco, Albardón, Sarmiento, Calingasta, Caucete, Iglesia, Capital, Chimbas, Pocito, Rivadavia y Santa Lucía.

La Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias recuerda que continúa la entrega de los módulos alimentarios para las personas diagnosticadas con Diabetes y que aún no han podido retirar el aporte alimentario que les permite garantizar el cuidado de la salud, según las prescripciones médicas. Se ha establecido un cronograma con diferentes fechas y horarios.





El retiro correspondiente a quienes viven en los departamentos de Zonda, Ullum, Angaco, Albardón, Sarmiento, Calingasta, Caucete, Iglesia, Capital, Chimbas, Pocito, Rivadavia y Santa Lucía, se ha organizado a partir del lunes 19 de octubre y hasta el 30 de octubre inclusive. Mientras que quienes son parte del programa alimentario y que son oriundos de San Martín, 25 de mayo, Valle Fértil y Jáchal ya completaron el esquema de entregas.





La entrega de los módulos se realizará conforme al siguiente cronograma:





Lunes 19 de octubre, de 9:30 a 11 horas, en las dependencias de Acción Social en el departamento Zonda y de 11:30 a 12:30 horas, en el CIC de Ullum.

Ese lunes 19 de octubre, de 9:30 a 11:30 horas, en el Hospital Dr. Alfredo Rizo Esparza de Angaco.

El martes 20 de octubre, de 9:30 a 11:30 horas, en el Hospital Dr. José Giordano, de Albardón.

El miércoles 21 de octubre, de 9:30 a 11 horas, en el CIC de Villa Media Agua y de 11:30 a 12:30 horas en el CIC de Los Berros, en Sarmiento.

El jueves 22 de octubre, en el departamento Calingasta, a partir de las 10 horas, en el Hospital Dr. Aldo Cantoni de la Villa de Calingasta y a las 11 horas, en el Hospital de Barreal. A las 12 horas, se hará la entrega en el Centro de Salud de Tamberías.

El martes 27 de octubre, desde las 9:30 a las 11:30 horas, en la sede de la Unión Deportiva Caucetera, en la Avenida de Los Ríos, en Caucete.

El miércoles 28 de octubre, de 9:30 a 11 horas, en el CIC de Las Flores y de 11:30 a 12:30 horas, en el Hospital Dr. Tomás Perón, en Iglesia.

Quienes viven en el Gran San Juan (Capital, Chimbas, Rawson, Rivadavia, Santa Lucía y Pocito), los módulos alimentarios para personas con diabetes se podrán retirar los días lunes 26, martes 27, miércoles 28, jueves 29 y viernes 30 de octubre, en horario de 8 a 13 horas, del depósito del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, ubicado en calle Salta 1724 (norte), entre Sargento Cabral y Benavídez.





Las personas que no pudieron retirar sus módulos alimentarios en las fechas estipuladas fecha lo podrán hacer el día 30 de octubre 8 a 13 horas por el depósito del ministerio.