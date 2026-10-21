Más de 100 personas mayores, que concurren a los talleres de baile, artes y oficios que se brinda la Dirección de Políticas para Personas Mayores, protagonizaron un espectáculo en el Teatro Sarmiento, por el mes de las Personas Mayores.

Este martes 20 de octubre los asistentes a los talleres de Bailoterapia, Tango, Folclore, Arte y Herrería que se dictan desde la Dirección de Políticas para Personas Mayores, hicieron una demostración de sus talentos con la puesta en escena de “Serenatas de Amor”, un espectáculo propio que subió a escena en el Teatro Sarmiento. Casi 110 personas protagonizaron esta intervención artística no sólo bailando y actuando, sino también en la realización de la escenografía, el vestuario, caracterizaciones y otros aspectos técnicos.





Esta obra artística significó la exposición de lo trabajado hasta ahora en los talleres propuestos a través del programa de Envejecimiento Activo y Saludable, pero a su vez un reconocimiento a sus posibilidades e intereses, inclusive un homenaje en el marco del Mes Internacional de las Personas Mayores, que acontece en octubre, según lo estableció la ONU en 1990 para bregar por los aportes y derechos de las personas que transitan esta etapa vital de la vida.





“Serenatas de amor” es un compendio de canciones y la interpretación artística que, en 45 minutos, invita al espectador a rememorar la música que sonaba entre los años ’40 y ’60, a partir de revivir las típicas serenatas o conciertos barriales que daban uno o más artistas a una persona, en su casa. En el espectáculo hubo muestra de tango, vals, milonga, cuecas, gatos cuyanos, salsa, disco, entre otros ritmos que se llevaron los aplausos de las plateas colmadas de público.





La dirección del evento estuvo a cargo de los profesores de las distintas disciplinas, entre ellos Cinthia Sanz, Mauro Hidalgo, Ariel Sasso, Javier Riveros, Darío Muñoz, Marianela Tejada, Alejandro Ortega y Viviana Martín. De los talleres participan personas mayores que concurren, según sus intereses, durante todo el año, a diferentes sedes y espacios públicos, inclusive centros de jubilados de diferentes departamentos.





Esta es la segunda vez -la primera fue en el 2024- que se hace una gala con las personas mayores como artistas. También estuvieron presentes las candidatas departamentales a Reina y Virreina de las Personas Mayores, que serán elegidas el próximo lunes 26 de octubre.