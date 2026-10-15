En el marco de la conmemoración por el Día del Técnico, estudiantes y docentes presentarán sus trabajos en una jornada abierta al público general y al sector productivo.

Rodolfo Navas junto a docentes de escuelas agrotécnicas

La educación técnica sanjuanina vivirá una nueva muestra de innovación y talento con la realización de la segunda edición de la Expotecnia. Tras el primer encuentro desarrollado el año pasado, esta actividad fue concebida como una jornada de exposición exclusiva para las escuelas técnicas, diferenciándose de las modalidades agrotécnica y de formación profesional. La iniciativa se organiza a propósito de la reciente conmemoración del Día del Técnico, celebrado el pasado día 10.

Coordenadas y convocatoria

La cita tendrá lugar este viernes 16, en el horario de 17:00 a 23:00, en las instalaciones de la EP N° 1 de Albardón. Se trata de un espacio abierto a toda la comunidad, con una invitación expresa a ciudadanos, familias y empresarios interesados en conocer en detalle qué se produce y desarrolla en las instituciones técnicas de la provincia.

Respaldo institucional y formación técnica

Desde la gestión educativa se busca jerarquizar y visibilizar estas producciones, en consonancia con la visión del gobernador de la provincia y la ministra de educación. En este sentido, se destaca que la realidad actual de San Juan demanda técnicos sólidamente formados, por lo que el trabajo que se lleva adelante en las aulas y talleres busca incidir en el presente para garantizar un futuro próspero. La calidad de las propuestas y la solvencia con la que los alumnos defienden sus desarrollos constituyen una muestra concreta de ese rumbo formativo.

Innovación, oratoria y proyectos de los estudiantes

Durante las exposiciones se podrán apreciar numerosas iniciativas de alto nivel tecnológico, entre las que destacan 39 proyectos sanjuaninos, incluyendo desarrollos novedosos como el de biocuero.

A la par de la rigurosidad técnica, se viene trabajando en la preparación integral de los estudiantes en aspectos como la oratoria, la persuasión y la defensa oral mediante un vocabulario técnico adecuado al momento de argumentar sus propuestas. Estas presentaciones reflejan el talento y la capacidad de los jóvenes de la provincia, concebidos como los artífices del futuro sanjuanino.