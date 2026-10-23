San Juan tendrá un fin de semana con inestabilidad atmosférica y lluvias intermitentes, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las precipitaciones comenzarían durante la madrugada del sábado y se repetirían en distintos momentos de la jornada. La máxima prevista no superaría los 19 grados, en un cuadro de tiempo fresco y húmedo.

De acuerdo con las previsiones del organismo, cerca de las 5 comenzaría una lluvia débil que se mantendría hasta aproximadamente las 8. Luego, durante la tarde, se esperan nuevas lloviznas, principalmente alrededor de las 14, con posibilidad de afectación en distintos puntos de la provincia. La secuencia anticipada por el SMN muestra una jornada con pausas breves entre episodios de precipitación.

Inestabilidad sostenida

La noche del sábado también podría presentar condiciones adversas. Para las 20 se prevén lluvias aisladas, por lo que el día cerraría con humedad persistente. En términos prácticos, el pronóstico obliga a contemplar cambios en actividades al aire libre, traslados y tareas programadas para esa fecha. No se informaron, en el parte difundido, alertas meteorológicas asociadas a este cuadro.

Panorama para el domingo

Para el domingo, en tanto, el SMN anticipa condiciones térmicas similares, pero sin precipitaciones previstas. El cierre del fin de semana llegaría con tiempo fresco y una mejora en la estabilidad atmosférica. La evolución de las condiciones quedará sujeta a eventuales actualizaciones del organismo nacional durante las próximas horas.