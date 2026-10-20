El Ministerio de Gobierno realizó un nuevo Matrimonio Emblemático en el Centro Cultural Estación San Martín, donde Ainara Videla y Diego Toro formalizaron su unión el pasado viernes 16. Según la información oficial, se trató de la segunda boda civil celebrada en ese espacio cultural. La ceremonia se desarrolló con familiares y allegados de los contrayentes.

La iniciativa depende del Ministerio de Gobierno, a través del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, bajo la órbita de la Secretaría de Gobierno, Justicia y DDHH. El programa habilita espacios culturales y turísticos representativos de la identidad sanjuanina para la celebración de matrimonios civiles. En este caso, la elección de la Estación San Martín volvió a poner en uso un edificio con valor patrimonial y simbólico dentro de la agenda institucional provincial.

Evolución del programa

Los registros oficiales consignan que en 2024 se concretó el primer enlace bajo esta modalidad. Durante 2025, la cifra ascendió a siete matrimonios realizados. En lo que va de 2026, con la boda de Videla y Toro, ya se contabilizan seis celebraciones, para un total de trece matrimonios emblemáticos desde el lanzamiento del programa. La secuencia muestra una utilización creciente de este mecanismo administrativo para bodas fuera de las sedes habituales del Registro Civil.

Requisitos y trámite

Desde la Dirección informaron que las parejas interesadas deben presentar una solicitud formal ante el Registro Civil e indicar el lugar emblemático elegido para la ceremonia. Además, deben acompañar los DNI y fotocopias de los contrayentes y testigos, y la documentación específica según cada caso: acta de matrimonio con nota marginal de divorcio si hubo disolución previa, acta de defunción y acta de matrimonio si se trata de viudez, o partida de nacimiento si alguno nació en otra provincia. También deben definirse los testigos: dos si ambos contrayentes tienen domicilio en la jurisdicción del lugar de la ceremonia, o cuatro si alguno no lo tiene.

Canon y acreditación

La dependencia provincial agregó que la celebración está sujeta al pago del canon o tasa actualizada correspondiente al matrimonio en un lugar emblemático. Asimismo, remarcó que tanto contrayentes como testigos deben concurrir con su DNI y acreditar identidad ante el oficial público el día de la ceremonia. El dato operativo relevante es que el acceso al programa requiere gestión previa y cumplimiento documental, por lo que la disponibilidad de fechas depende de esa tramitación administrativa.