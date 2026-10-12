Lo que no se dio este lunes en el gran San Juan se puede dar este martes desde las 15.00

Las lluvias previstas para el Gran San Juan no se concretaron, aunque sí hubo precipitaciones en otros sectores de la provincia, entre ellos Sarmiento y Valle Fértil. El meteorólogo Julio Fonseca indicó que el panorama se mantendrá inestable este martes, con nuevas tormentas en distintos departamentos.

Según la previsión difundida por Fonseca, las precipitaciones alcanzarían también el norte del Gran San Juan, con posibilidades de lluvia en Angaco, Albardón y Jáchal. La evolución del fenómeno dependerá del desarrollo de las tormentas durante las próximas horas, un dato relevante para el área metropolitana y para las zonas del interior alcanzadas por el sistema.

Horario previsto

De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones podrían llegar al Gran San Juan a partir de las 15. Antes de ese momento, desde la mañana, se espera viento del sur de unos 20 kilómetros por hora, una condición que acompañaría el período de inestabilidad sobre la provincia.

Zonas con mayor intensidad

El informe también anticipa tormentas intensas en Valle Fértil, con una estimación de alrededor de cinco milímetros de precipitación. Además, podrían registrarse tormentas eléctricas en Jáchal y en sectores serranos ubicados entre ese departamento y Valle Fértil. La previsión agrega que la inestabilidad continuaría con intensidad en la zona precordillerana y en el este de Valle Fértil.

Mejora prevista

El ciclo de precipitaciones comenzaría a disminuir durante la madrugada del miércoles en el Gran San Juan y en buena parte de la provincia. Hasta entonces, la variable a seguir será si las lluvias finalmente alcanzan el área metropolitana en el horario estimado por el pronóstico.