En junio se instalaron 142 equipos, contra 72 del mismo mes de 2025. El sector atribuye el aumento al ahorro frente a la nafta y a nuevas opciones de financiamiento.

En junio, San Juan registró 142 conversiones de autos a GNC, casi el doble de las 72 instaladas en el mismo mes de 2025, según los registros del ENReGE. El dato muestra una recuperación en la demanda de equipos para vehículos particulares y de trabajo. La tendencia se explica, de acuerdo con el sector, por la diferencia de precio frente a los combustibles líquidos y por nuevas herramientas de financiación.

Miguel Caruso, presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles y Afines de San Juan, señaló que actualmente se concretan unas 145 conversiones por mes. Según dijo, años atrás el promedio rondaba las 35 instalaciones mensuales. “Venía en baja durante el último tiempo, pero por alguna necesidad de ahorrar combustible se dio un incremento”, explicó.

Costos y financiamiento El precio de instalar un equipo varía entre $1.600.000 y $1.900.000, según el vehículo, el tanque y las piezas elegidas. Para ese gasto, el sector incorporó una alternativa de financiación en hasta 24 cuotas mediante un acuerdo nacional con Mercado Pago. El esquema incluye una tarjeta de crédito de la plataforma y un crédito específico de hasta $1.900.000 para la instalación de equipos de GNC.

Diferencia de precios Caruso indicó que el metro cúbico de GNC ronda los $950, mientras que la nafta se ubica cerca de los $2.990. Esa brecha, según su cálculo, representa un ahorro del 60% por carga. El dirigente añadió que ya recibió testimonios de clientes que utilizaron la herramienta de financiación, aunque todavía no existe un registro que permita precisar cuántas conversiones se hicieron por esa vía.

Perfil de los usuarios El ahorro resulta más relevante para quienes usan el auto durante toda la jornada, como los choferes de aplicaciones de transporte, porque recuperan antes la inversión inicial. Caruso aclaró que todavía no se puede determinar qué parte del aumento en las conversiones corresponde a ese segmento de conductores. El comportamiento de la demanda dependerá, en adelante, de la evolución de los precios relativos y de la continuidad de las condiciones de crédito.