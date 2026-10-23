La actividad se realizó en el Camping Don Bosco con participación de autoridades municipales y provinciales. El encuentro puso el foco en la primera infancia y el trabajo de los CDI.

El Camping Don Bosco fue sede de una nueva edición de la tradicional Bicicleteada de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) de la Municipalidad de Santa Lucía, una actividad que reunió a niños, familias y docentes en la llamada Jornada de la Familia.

La convocatoria estuvo encabezada por el intendente Juan José Orrego, el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, la directora de Niñez, Adolescencia y Familia, Raquel Trincado, y funcionarios municipales. La presencia de esas autoridades le dio al encuentro un marco institucional centrado en la primera infancia y en el trabajo de los dispositivos municipales.

La jornada incluyó el recorrido en bicicleta de los niños de cada CDI, acompañados por sus padres y docentes. Después se realizaron presentaciones de las mamás de los distintos jardines, con música y color, y cada niño recibió una medalla conmemorativa como recuerdo de su participación. La actividad combinó una instancia recreativa con un reconocimiento simbólico a las familias vinculadas a los centros infantiles.

Enfoque institucional Durante el encuentro, Carlos Platero felicitó a Juan José Orrego por el trabajo que, según dijo, lleva adelante en favor de la primera infancia y por el acompañamiento a las familias. También destacó la tarea de docentes y auxiliares de los CDI y afirmó que la estimulación temprana es fundamental para el desarrollo de los niños, porque les permite llegar a la educación formal mejor preparados.

Acompañamiento municipal Por su parte, Juan José Orrego puso en valor el compromiso diario de docentes y auxiliares en el cuidado y desarrollo de los más pequeños. También agradeció a las familias por la confianza depositada en el municipio y destacó el trabajo que se realiza a través de los CDI y del Plan de Desarrollo Infantil para favorecer el crecimiento integral de cada niño.

La actividad volvió a funcionar como un espacio de encuentro entre el municipio y las familias usuarias de los CDI, en un esquema que combina recreación y acompañamiento educativo. La referencia concreta para seguir es la continuidad del Plan de Desarrollo Infantil y de las acciones vinculadas a la primera infancia en Santa Lucía.