El Camping Don Bosco fue sede de una nueva edición de la tradicional Bicicleteada de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) de la Municipalidad de Santa Lucía, una actividad que reunió a niños, familias y docentes en la llamada Jornada de la Familia.
La convocatoria estuvo encabezada por el intendente Juan José Orrego, el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, la directora de Niñez, Adolescencia y Familia, Raquel Trincado, y funcionarios municipales. La presencia de esas autoridades le dio al encuentro un marco institucional centrado en la primera infancia y en el trabajo de los dispositivos municipales.
La jornada incluyó el recorrido en bicicleta de los niños de cada CDI, acompañados por sus padres y docentes. Después se realizaron presentaciones de las mamás de los distintos jardines, con música y color, y cada niño recibió una medalla conmemorativa como recuerdo de su participación. La actividad combinó una instancia recreativa con un reconocimiento simbólico a las familias vinculadas a los centros infantiles.
Enfoque institucional Durante el encuentro, Carlos Platero felicitó a Juan José Orrego por el trabajo que, según dijo, lleva adelante en favor de la primera infancia y por el acompañamiento a las familias. También destacó la tarea de docentes y auxiliares de los CDI y afirmó que la estimulación temprana es fundamental para el desarrollo de los niños, porque les permite llegar a la educación formal mejor preparados.
Acompañamiento municipal Por su parte, Juan José Orrego puso en valor el compromiso diario de docentes y auxiliares en el cuidado y desarrollo de los más pequeños. También agradeció a las familias por la confianza depositada en el municipio y destacó el trabajo que se realiza a través de los CDI y del Plan de Desarrollo Infantil para favorecer el crecimiento integral de cada niño.
La actividad volvió a funcionar como un espacio de encuentro entre el municipio y las familias usuarias de los CDI, en un esquema que combina recreación y acompañamiento educativo. La referencia concreta para seguir es la continuidad del Plan de Desarrollo Infantil y de las acciones vinculadas a la primera infancia en Santa Lucía.