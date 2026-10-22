La Municipalidad de Santa Lucía avanza con la construcción de una nueva plaza que busca convertirse en un punto de encuentro para los vecinos y sumar alternativas de recreación para distintas edades. La obra se organiza en cuatro sectores con usos definidos y apunta a integrar en un mismo predio espacios de encuentro, actividad física y entretenimiento.

Uno de los módulos estará destinado a una gruta dedicada a la Virgen, mientras que otro contará con un circuito de salud para ejercicios y actividades recreativas. Entre las propuestas previstas se incluyen espacios para patinaje y la instalación de equipos para la práctica física, como elípticos. La distribución responde a un esquema que combina uso religioso, deportivo y de esparcimiento en un mismo espacio público.

Área infantil El sector para niños tendrá juegos modernos y un piso de goma diseñado para amortiguar impactos y brindar mayor protección durante el juego. Ese componente apunta a mejorar las condiciones de seguridad del área infantil, en línea con criterios habituales de infraestructura urbana para plazas y parques. El diseño también prevé un entorno específico para el uso familiar.

Iluminación y uso comunitario El cuarto módulo estará destinado al esparcimiento familiar, con un entorno pensado para compartir momentos al aire libre. A su vez, el proyecto contempla la instalación de más de 68 luminarias para mejorar las condiciones del predio y favorecer su utilización. La iluminación aparece como uno de los puntos centrales de la intervención, por su incidencia en el uso extendido del espacio.

Con esta obra, Santa Lucía continúa con su plan de infraestructura urbana orientado a sumar espacios públicos que combinen recreación, actividad física y encuentro comunitario. El dato pendiente para seguir es la finalización de los trabajos y la habilitación efectiva del predio, que definirán cuándo podrá comenzar a utilizarse en forma completa.