El municipio intervino la cancha de bochas y los sanitarios del club. Sergio Miodowsky dijo que la gestión lleva más de 25 obras en ejecución.

La nueva cancha de bochas del club Sanjuanino Junior tiene todo lo reglamentario y sobre todo con nuevo piso y tablero electrónico.

El club Sanjuanino Juniors incorporó mejoras en su infraestructura con trabajos impulsados por el municipio de Rivadavia, que incluyeron la cancha de bochas y los sanitarios. La intervención se enmarca en el acompañamiento a instituciones deportivas y sociales del departamento y se suma a un plan de obra pública que, según la gestión local, busca llegar a entre 80 y 85 obras.

La renovación alcanzó una cancha de bochas de 23 metros de largo por 3,5 de ancho, revestida con resina y caucho. Además, se incorporó un tablero digital para el puntaje, junto con tareas de pintura y acondicionamiento de los baños. En términos funcionales, las mejoras apuntan a actualizar un espacio de uso comunitario y deportivo que forma parte de la vida institucional del club.

Plan de intervención municipal El intendente Sergio Miodowsky afirmó que las tareas surgieron a partir de un pedido de las autoridades del club y vinculó la obra con la política municipal de respuesta a entidades con rol social y deportivo. También señaló que la administración tiene actualmente más de 25 intervenciones en ejecución y que el objetivo es acelerar las inauguraciones durante noviembre, con la intención de presentar una obra por semana. Según indicó, la meta de la gestión es alcanzar entre 80 y 85 obras con recursos municipales y provinciales.

En ese esquema, Miodowsky mencionó trabajos en cordones, pavimento urbano y un plan de pavimentación financiado con fondos propios. La referencia es relevante porque permite dimensionar el alcance de la inversión local y el tipo de infraestructura que concentra la agenda de la comuna. En paralelo, la continuidad de inauguraciones semanales funcionaría como indicador político de ejecución, aunque el dato central sigue siendo la cantidad de frentes abiertos y su financiamiento combinado.

Una historia de pertenencia La renovación también tuvo un costado institucional ligado a la trayectoria de sus socios. Agustín Osvaldo Riofrío dijo que es socio del club desde hace 52 años y que lleva alrededor de 33 años vinculado a la cantina, un espacio que integró buena parte de su vida cotidiana. Contó además que conoció allí a su esposa cuando tenía 18 años, y sostuvo que nunca había visto una transformación de esas características.

En su relato, Riofrío destacó las nuevas canchas sintéticas y las mejoras realizadas en las instalaciones como parte de un cambio que excede lo edilicio. En ese sentido, la obra impacta no solo sobre el funcionamiento deportivo sino también sobre el uso social del club, que suele operar como punto de encuentro barrial. Con estas intervenciones, Sanjuanino Juniors quedó incorporado al programa municipal mientras Rivadavia mantiene en marcha un cronograma de obras que, según lo informado, seguirá con nuevas inauguraciones durante noviembre.