El certamen se realizará el 16 y 17 de octubre, desde las 18, en el Complejo Ceferino Namuncurá. Artistas de música y danza buscarán un lugar en el festival nacional de Córdoba .

San Martín será sede oficial en San Juan del Pre Cosquín 2027 durante dos jornadas previstas para el viernes 16 y el sábado 17 de octubre, desde las 18, en el Complejo Turístico Religioso Ceferino Namuncurá. La instancia reunirá a artistas de la música y la danza que competirán por un lugar en el festival nacional que se realiza en Córdoba.

La convocatoria forma parte de la etapa previa de selección del certamen, que funciona como puerta de acceso al festival de Cosquín. En ese marco, la sede sanmartiniana concentrará presentaciones de distintas disciplinas vinculadas al folklore argentino, en una agenda que se extenderá por dos días consecutivos.

Convocatoria oficial La Municipalidad de San Martín invitó a vecinos y visitantes a participar de la propuesta, que apunta a promover el folklore argentino y ofrecer un espacio de exhibición para nuevos talentos. La actividad se inscribe, además, en la agenda cultural del departamento y en la difusión de expresiones artísticas asociadas a las tradiciones nacionales.

La realización del Pre Cosquín en el departamento implica la llegada de participantes y público a un espacio turístico y religioso ya utilizado para actividades de convocatoria provincial. Para los artistas, la instancia representa la posibilidad de avanzar hacia el escenario central del festival de Córdoba, mientras que para la organización local supone sostener una programación cultural de alcance regional.

Las jornadas comenzarán a las 18 en el Complejo Turístico Religioso Ceferino Namuncurá, y el acceso se concentrará en esas fechas y horarios. Con esa definición, San Martín quedará incorporado al circuito de sedes del Pre Cosquín 2027, a la espera de las presentaciones que definirán quiénes continúan en el certamen.