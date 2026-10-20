La Municipalidad organizó una jornada para homenajear a las madres del departamento. Participaron autoridades locales y vecinos en un encuentro comunitario.

Las familias de San Martín participaron de la celebración por el Día de la Madre, una propuesta organizada por la Municipalidad para agasajar a las madres del departamento.

La actividad contó con la presencia de la intendenta Analía Becerra, el diputado nacional Cristian Andino, la diputada departamental Marta Gramajo, el presidente del Concejo Deliberante Edgar Orozco y el concejal Roberto Páez. La participación de esas autoridades dio marco institucional a una jornada orientada al encuentro entre vecinos y familias.

La convocatoria reunió a residentes del departamento que se sumaron al festejo, en una actividad destinada a reconocer a las madres y compartir un espacio comunitario. En términos de gestión local, este tipo de propuestas forma parte de la agenda municipal de vinculación con los barrios y de organización de actividades abiertas a la comunidad.

Desde la Municipalidad de San Martín señalaron que se continúa promoviendo propuestas que fortalezcan los vínculos entre las familias y generen espacios de participación para los vecinos del departamento. La continuidad de este tipo de acciones dependerá de la programación institucional del municipio y de las actividades que se definan para el resto del calendario local.